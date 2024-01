[Deal du jour] Il existe de nombreux aspirateurs robots et il est parfois difficile de faire un choix. L’iRobot Roomba J7+ est un modèle basique et efficace, en ce moment en promotion.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’hiver 2024

C’est quoi, cette promotion sur cet aspirateur de iRobot ?

L’iRobot Roomba J7+ est normalement vendu 599,99 € sur le site de la marque. Il est proposé pour les soldes d’hiver au prix de 499 € sur Amazon.

Pour vous faire une idée de ce que propose ce modèle d’iRobot, consultez notre sélection d’aspirateurs robots incontournables.

C’est quoi, cet aspirateur robot de la marque iRobot ?

Le Roomba J7+ possède un design classique d’aspirateur robot, avec sa forme ronde et ses dimensions de 33,8 × 33,9 × 8,7 cm de hauteur (46 cm de hauteur pour la base), pour 3,4 kg. Sa taille lui permet de se faufiler presque partout et de se faire la plupart du temps discret. iRobot soigne les finitions de son aspirateur, qui procure une bonne sensation de robustesse. Grâce à son pare-chocs protecteur, le J7+ pourra, en théorie, survivre à des chocs et à une éventuelle chute dans les escaliers, même si ce n’est pas recommandé.

Sans être le meilleur aspirateur robot sur le marché, le J7+ est capable d’aspirer efficacement et rapidement la majorité des poussières et débris, grâce à sa brosse rotative. Il est aussi performant sur les sols durs que sur les moquettes, mais aura plus de difficultés sur les tapis à poils longs. Le J7+ ne se contente pas d’aspirer, et peut aussi laver le sol en même temps, pour optimiser le nettoyage. Optimisation toujours, notez qu’il devient de plus en plus autonome, en fonction de ses habitudes de ménage.

Croquette est jaloux du J7+, mais Croquette ne sait pas balayer ses poils // Source : iRobot

Est-ce que cet aspirateur robot vaut le coup en solde ?

C’est une bonne affaire, pour un aspirateur robot pratique, fiable et abordable. Il s’accompagne de quelques fonctionnalités intelligentes qui font tout l’intérêt de ces aspirateurs robots : la possibilité de cartographier votre intérieur pour se repérer aisément dans votre logement, ou encore la technologie Dirt Detect, afin de repérer les endroits qui nécessitent un nettoyage plus profond. La carte de votre intérieur est consultable et modifiable sur l’application iRobot Home, disponible sur Android et iOS. Cette dernière vous permet aussi de programmer le lancement automatique du J7+ et des routines de nettoyage, ou de limiter le passage dans certaines pièces.

Son système d’autovidage permet au Roomba de se vider tout seul dans des sacs anti-allergènes. L’aspirateur est compatible avec Alexa d’Amazon et Google Assistant. Enfin, niveau autonomie, comptez 1 h 45 de ménage, soit une surface d’environ 120 m² environ. Il se recharge sur sa base en moins de 3 h.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Notre sélection des PC et des écrans soldés intéressants

👉 Découvrez les meilleurs téléviseurs soldés dans notre sélection

👉 Les accessoires gaming en promo durant les soldes

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.