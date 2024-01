[Deal du jour] JBL possède une bonne gamme d’accessoires pour les jeux vidéo, dont ce casque Quantum 910. Ce modèle performant s’accompagne d’une réduction intéressante pour les soldes d’hiver.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’hiver 2024

C’est quoi, la promotion sur ce casque gaming de JBL ?

Le casque sans fil JBL Quantum 910 est vendu 249,99 € à sa sortie en septembre 2022. Pour les soldes, il est proposé au prix de 179,99 € sur le site de Boulanger.

C’est quoi, ce casque de JBL?

Le Quantum 910 est un casque conçu pour les joueuses et les joueurs qui souhaitent un accessoire performant et confortable pour les longues sessions de jeu. Le design du casque ne plaira pas à celles et ceux qui préfèrent les accessoires sobres. Ses lumières RGB peu discrètes peuvent heureusement se désactiver. Il fera cependant l’unanimité niveau confort, avec un arceau rembourré qui n’exerce pas de pressions désagréables sur la tête, et des coussinets en mousse à mémoire de forme qui se positionnent parfaitement sur les oreilles.

Le Quantum 910 offre un audio spatial de qualité, pour un son 3D convaincant, couplé au suivi des mouvements de la tête. Le son est précis et l’immersion est bien au rendez-vous. Les transducteurs de 50 mm font un excellent travail pour restituer un son réaliste, malgré quelques graves qui en font parfois un peu trop. Le micro sur tige supprime convenablement les bruits parasites et les échos, et restitue une voix claire et intelligible. Pour couper le micro, il suffit de relever la tige.

Le JBL Quantum 910 fonctionne aussi sur PS5 et Switch // Source : JBL

Est-ce que le casque gaming de JBL vaut le coup pour les soldes ?

C’est une bonne affaire si vous avez besoin d’un casque sans fil performant. Notez que le Quantum 910 se connecte via la connexion double de 2.4 GHz et à la technologie Bluetooth 5.2. Il fonctionne sur PC, mais est aussi compatible avec la PS5 et la Nintendo Switch. Un dongle USB sans fil et un câble audio de 3,5 mm sont inclus avec le casque.

L’application Quantum Engine accompagne le Quantum 910, et permet de gérer les modes et fonctions du casque, de le calibrer, ou encore de créer différents profils. Un égaliseur est aussi de la partie. Enfin, côté autonomie, JBL promet presque 40 h de fonctionnement une seule charge.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Les accessoires gaming en promo durant les soldes

👉 Notre sélection des PC et des écrans soldés intéressants

👉 Découvrez les meilleurs téléviseurs soldés dans notre sélection

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.