Une version payante de Google Bard est en projet. C’est ce que suggèrent des indices dénichés dans le code du chatbot.

Jusqu’ici disponible gratuitement, le chatbot Google Bard pourrait bientôt marcher dans les pas de ChatGPT et lancer à son tour une offre payante. C’est ce que des indices dénichés dans le code source du site de Bard suggèrent, notamment une phrase et un lien (inactif) qui évoquent une solution appelée « Bard Advanced ».

Ces éléments, rapportés le 4 janvier par Android Police, portent notamment sur une période d’essai (« Essayer Bard Advanced pendant trois mois, chez nous »). Quant au lien, il a cette structure : https://one.google.com/explore-plan/bard-advanced. On ignore si l’accès à Bard Advanced fera l’objet d’une tarification à part ou s’il sera inclus dans l’abonnement Google One.

L’abonnement Google One coûte 0,99 euro pendant trois mois, puis 1,99 euro par mois.

Un chatbot avec le modèle le plus avancé de Gemini

Il faut souligner que si Google n’a rien dit sur la tarification de Bard Advanced, il a en revanche bien évoqué l’existence de ce chatbot en devenir. C’était au moment de la présentation de Gemini, son nouveau modèle de langage décliné en trois versions (Nano, Pro Ultra). Bard Advanced est censé fonctionner avec Gemini Ultra et doit sortir au début de l’année 2024.

La monétisation de Bard est une étape attendue. Dans la recherche web, ainsi que dans ses services et produits, la firme de Mountain View est en mesure de diffuser de la publicité — sa principale source de revenus. En revanche, il n’y a pas (encore ?) d’annonces dans Bard. Une alternative serait de supporter une partie des coûts via des formules payantes.

C’est l’option choisie par OpenAI, l’entreprise derrière ChatGPT. Fin novembre 2022, la version publique de son chatbot a été lancée. Puis, dès le 1er février 2023, une offre payante à 20 euros par mois a été lancée : ChatGPT Plus. Elle donne accès au modèle de langage le plus avancé (aujourd’hui GPT-4 Turbo), priorise les requêtes de ses clients et octroie quelques autres avantages.

