Et si le moment était enfin venu de créer le home cinéma de vos rêves ? Pour la fin d’année, Sonos réduit le prix de la plupart de ses produits, que ce soient les barres de son, les enceintes, ou bien les caissons de basses.

Dans le petit monde des barres de son, Sonos est une marque qui fait peu ou prou l’unanimité. Il faut dire que le constructeur californien propose une expérience unique qui combine une qualité de son parmi les meilleures du marché, des finitions soignées, des fonctionnalités innovantes en pagaille, le tout au sein d’un écosystème d’une rare complémentarité.

Le catalogue de Sonos possède aujourd’hui une gamme de barres de son et d’enceintes étendue qui lui permet de s’adresser au plus grand nombre, avec différents types de budgets. D’autant plus que Sonos a décidé de lancer ses promotions de fin d’année dès le 17 novembre.

Sonos Ray : la barre de son idéale pour débuter

Si vous ne possédez pas encore de système son digne de ce nom et que vous souhaitez métamorphoser vos soirées cinéma ou votre prochaine session de jeux vidéo, la Sonos Ray est la candidate idéale. Située en entrée de gamme, elle reprend dans les grandes lignes la philosophie établie par Sonos pour une fraction du prix des autres références de la marque.

Ses plus grands atouts ? Une qualité sonore plus que satisfaisante pour une barre de son proposée aux alentours de 300 euros, un design agréable à l’œil et surtout, une simplicité d’utilisation. Des atouts qui lui permettent aisément d’améliorer l’expérience sonore proposée par un simple TV.

Parfaitement intégrée à l’écosystème pensé par Sonos, la Ray est capable de s’associer aux enceintes et caissons de basses de la marque pour proposer un son surround de qualité, ou rejoindre une configuration multiroom.

Durant les promotions de fin d’année, Sonos baisse le prix de la Sonos Ray de 60 euros, ce qui vous permettra de l’obtenir pour 239 euros.

Sonos Beam (Gen2) : une base solide pour une installation polyvalente

Déjà convaincu par les avantages d’un home cinéma ? La Sonos Beam (Gen2) pourrait vous intéresser. Notée 8/10 par Numerama, cette barre de son propose une expérience à la hauteur des promesses faites par Sonos. Sa signature sonore est puissante, riche et précise dans la plupart des cas. Pour ne rien gâcher, et comme toujours chez Sonos, le design et les finitions sont impeccables, et ne viendront pas défigurer votre salon.

La véritable force de cette Sonos Beam seconde génération réside ailleurs, puisqu’elle propose la compatibilité avec le Dolby Atmos. Cette technologie audio permet de donner du volume au son, pour donner l’impression que l’action retranscrite à l’écran vous englobe véritablement.

On apprécie enfin la simplicité d’utilisation prônée par la marque. Simple à brancher (un câble d’alimentation et une prise HDMI suffisent), elle se pilote intégralement grâce à l’application maison, du calibrage (uniquement sur iPhone en revanche) à la gestion de la diffusion de la musique.

En ce moment, vous pourrez économiser 110 euros sur la Sonos Beam (Gen2), qui passe donc à 439 euros.

Sonos Arc : l’expérience sonore premium par excellence

Si vous êtes à la recherche du nec plus ultra pour votre installation sonore, et que vous êtes prêt à y mettre le prix, la Sonos Arc est sans doute la barre de son que vous cherchez. Avec une facture s’élevant généralement aux alentours de 1 000 euros, elle ne se destine pas à toutes les bourses, même si vous en aurez pour votre argent.

La Sonos Arc représente la quintessence du savoir-faire de Sonos. Design élégant, simplicité d’utilisation, intégration parfaite à l’écosystème Sonos, signature sonore impeccable : l’expérience est complète. D’autant plus que, expérience premium oblige, l’Arc propose une compatibilité Dolby Atmos au rendu étonnant, qui se suffit à lui-même.

Comprenez par là que cette barre de son est capable de se passer d’enceintes supplémentaires et de caisson de basses pour émuler un son englobant très satisfaisant. Pour une expérience plus précise et immersive, il est tout de même conseillé d’intégrer l’Arc à une installation complète (ce que Sonos fait très bien si vous avez le budget nécessaire).

Durant les promotions de fin d’année de Sonos, l’Arc perd 200 euros et tombe donc à 799 euros.

Sonos Sub ou Sub Mini : donnez du coffre à votre installation

Avoir une barre de son, c’est bien beau, mais si vous souhaitez enrichir votre installation sonore afin de profiter d’une expérience plus poussée et immersive, un caisson de basses constitue un très bon investissement. En la matière, Sonos propose deux références : le Sub et le Sub Mini.

Le Sonos Sub est plutôt destiné aux possesseurs de Sonos Arc qui désirent tirer le meilleur parti de leur barre de son. Son rôle consiste à apporter de la profondeur et de la richesse à la signature sonore de la barre de son en se chargeant des basses, qui gagnent en clarté et en puissance.

Pour ne rien gâcher, Sonos a particulièrement travaillé le design du Sub pour en faire un objet racé et esthétique, en dépit de son gabarit assez imposant. Sa conception, qui tourne autour de deux hauts parleurs dont les ondes sonores s’annulent, permet d’éliminer les vibrations et les distorsions du son, pour une expérience haut de gamme.

Une excellence qui a un prix, puisque le Sub est généralement proposé à 899 euros. Les promotions de fin d’année du constructeur le rendent plus abordable grâce à une réduction de 180 euros, qui est alors proposé à 719 euros.

Le Sonos Sub Mini, de son côté, a été pensé pour accompagner les possesseurs de Sonos Beam ou Ray dans l’évolution de leur installation sonore. Plus abordable (puisque deux fois moins cher que le Sonos Sub), ce caisson de basses vient décharger la barre de son des graves pour offrir un son plus dense et plus précis.

Sonos oblige, ce caisson est un véritable régal à utiliser. Son installation et son intégration à un système préexistant se fait sans anicroches, et tout peut être réglé en un tournemain grâce à l’application Sonos.

En ce moment, le Sub Mini bénéficie de 100 euros de réduction, qui permet à son prix de passer sous la barre des 400 euros.

