Reconnu pour le caractère novateur de ses aspirateurs-robot, ECOVACS profite du Black Friday pour les rendre plus accessibles. La marque promet jusqu’à 300 euros de remise sur ses meilleures références.

Ces dernières années, ECOVACS s’est taillé une place de choix sur le marché des aspirateurs-robot et ne cesse d’innover pour les rendre toujours plus efficaces et autonomes. Pour améliorer leurs performances, la marque ne se contente pas de renforcer la puissance d’aspiration, mais se démarque par son ingéniosité.

Courant 2023, ECOVACS a créé la surprise avec un DEEBOT T20 OMNI s’autonettoyant à l’eau chaude pour garantir une hygiène irréprochable, mais aussi avec un DEEBOT X2 OMNI entièrement carré, capable de laver jusque dans les recoins. À l’occasion du Black Friday et jusqu’au 27 novembre 2023, ces modèles phares profitent de belles remises, pouvant atteindre 300 euros sur certaines références.

T20 Omni : de l’eau à 55 °C pour une meilleure hygiène

ECOVACS a lancé en mai dernier son DEEBOT T20 OMNI, un modèle lavant complet et véritablement autonome. Comme tous les modèles premium d’ECOVACS, il embarque un système de cartographie et de navigation vous permettant de programmer facilement des routines de nettoyage depuis votre smartphone.

Le DEEBOT T20 Omni et sa station chauffant l’eau à 55 °C. // Source : ECOVACS

Fidèle à la marque, il aspire à une remarquable puissance de 6 000 Pa. Il lave aussi le sol et se charge de relever sa double serpillère de 9 mm lorsqu’il franchit un tapis ou une zone de moquette.

Mais sa véritable force réside dans sa base et plus précisément dans l’auto-nettoyage de l’appareil. Plutôt que de propulser de l’eau froide à haute pression pour ôter toutes les saletés des serpillères, la station chauffe l’eau à 55 degrés et élimine ainsi tous les résidus logés dans le tissu. Exit donc le développement des bactéries et des mauvaises odeurs. Le système reste durablement hygiénique.

Cet étonnant aspirateur-robot est affiché durant le Black Friday à 799 euros au lieu de 1 099 euros.

ECOVACS propose en parallèle le T20e OMNI, une version légèrement modifiée du T20 OMNI. Ce modèle se passe de l’eau chaude lors du cycle d’auto-nettoyage, mais sèche malgré tout les serpillères à l’air chaud pour limiter la prolifération des germes et éviter l’apparition de mauvaises odeurs.

Cette variante est proposée jusqu’au 27 novembre au prix plancher de 649 euros, au lieu des 799 euros habituels.

DEEBOT X2 OMNI : pourquoi un aspirateur-robot serait-il nécessairement rond ?

Les aspirateurs-robot adoptent traditionnellement une forme ronde. Or, une telle conception ne leur permet pas d’atteindre tous les recoins et oblige l’utilisateur à repasser derrière, pour ôter les derniers résidus de poussière.

Face à ce constat, ECOVACS a lancé le mois dernier un modèle d’un nouveau genre, au design carré et ultra-fin puisqu’il ne dépasse pas les 9,5 cm de hauteur. Parfait pour se glisser sous les meubles et venir à bout de toutes les saletés. Le DEEBOT X2 OMNI aspire d’ailleurs les débris à une puissance de 8 000 Pa avec sa longue brosse de 20 cm, et lave intensément le sol grâce à ses deux serpillères rotatives.

Le DEEBOT X2 OMNI et son étonnant design carré. // Source : ECOVACS

Durant son parcours de nettoyage, ce modèle agit en toute autonomie. Équipé d’un capteur RVB et d’un LiDAR à double laser, le DEEBOT X2 OMNI repère tous les obstacles sur sa route et analyse leur taille. Il contourne alors automatiquement les plus imposants et se soulève de 22 mm pour franchir les plus petits comme des câbles jonchés sur le sol. De même, lorsque l’appareil monte sur un tapis, il relève automatiquement sa serpillère de 15 mm et augmente la puissance d’aspiration afin de déloger les poussières les plus incrustées.

Une fois sa routine de nettoyage achevée, le DEEBOT X2 OMNI retourne à sa base pour s’autonettoyer. La station d’accueil vide alors le bac de détritus et lave les serpillères à l’eau chaude avant de les sécher. Aucune intervention de votre part est requise.

Durant le Black Friday et jusqu’au 27 novembre, le DEEBOT X2 OMNI est accessible en blanc ou en noir, à 1 099 euros au lieu de 1 399 euros.

