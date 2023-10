[Deal du jour] LycaMobile est un opérateur virtuel qui propose des forfaits mobile 5G, à des prix intéressants. Ces forfaits sont valables 30 jours, pour que vous puissiez changer de formule à tout moment, ou simplement annuler.

C’est quoi, ce forfait LycaMobile ?

Jusqu’au 31 octobre 2023, le forfait Lycamobile avec 80 Go de data en 5G est au prix de 7,99 € par mois. Le forfait est sans engagement, et son prix ne change pas. Notez que tous les 30 jours, vous avez la possibilité de changer de forfait, ou de résilier.

C’est quoi, ce forfait de LycaMobile ?

Ce forfait, du MVNO LycaMobile, met à votre disposition 80 Go de données cellulaires en 5G. Ce n’est certes pas un immense volume de données, mais en fonction de l’utilisation que vous faites de votre smartphone, c’est une quantité de data fort suffisante. Vous aurez largement de quoi naviguer sur le net et dans vos applications, regarder des vidéos en streaming, ou encore jouer en ligne lorsque vous n’êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi. Notez que vous disposez aussi de 7 Go de données à utiliser en Europe ou dans les DOM.

Ce forfait comprend les appels et SMS en illimités en France métropolitaine, mais fait l’impasse sur les MMS. Les appels et SMS en illimités sont aussi disponibles depuis l’Union européenne et les DOM en local, et vers la France. Notez que vous êtes tout de même limité à 5 heures d’appel téléphonique, et 250 SMS par jour.

LycaMobile dispose bien sûr d’autres forfaits // Source : LycaMobile

Ces forfaits de LycaMobile valent-ils le coup ?

Lycamobile est un opérateur virtuel, qui passe par Bouygues Télécom. Ce dernier possède un réseau 5G de qualité, principalement dans les grandes villes, et un réseau 4G qui couvre presque 99 % du territoire. 80 Go de data en 5G, pour moins de 8 € par mois, c’est donc une bonne affaire. LycaMobile dispose aussi de plusieurs autres forfaits, de 20 Go à 250 Go de data, pour des prix de 5,99 € à 19,99 € par mois, sans engagement.

La souscription se fait facilement et rapidement, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur), via un simple appel gratuit.

Pour aller avec votre forfait

👉 Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2023

👉 Pour les plus petits budgets, notre guide des smartphones à moins de 300 € est également disponible

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.