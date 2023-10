Changer de téléviseur sans avoir besoin de manger des pâtes pendant des mois, c’est en substance ce que propose Auchan aux titulaires de la carte Waaoh. Comment ? Grâce à une offre spéciale sur les téléviseurs TCL et un bonus rondelet ajouté sur leur cagnotte fidélité.

« Et si je changeais de téléviseur pour avoir la meilleure qualité d’image possible ? » L’idée est assez tentante, si l’on est fan de sport et que l’on souhaite profiter des prouesses du XV de France avec leur partenaire TCL. Mais avec l’inflation qui n’en finit plus de gréver les budgets, une dépense aussi triviale n’est certainement pas au sommet de la liste des priorités de la plupart des ménages français. Auchan semble pourtant avoir trouvé la solution pour concilier les deux avec une opération particulièrement intéressante pour le porte-monnaie.

Pendant deux jours, les 6 et 7 octobre prochains, les téléviseurs 4K QLED et Mini-LED de la marque TCL sont disponibles à prix réduit avec un bonus de taille : 15 % du prix d’achat directement reversé sur la cagnotte fidélité Waaoh. Mieux, ces téléviseurs bénéficient en ce moment d’une offre de réduction (ODR) de 100 à 300 euros de la part de TCL.

Un téléviseur TCL acheté, 15 % du prix reversé sur la cagnotte fidélité : la très belle offre d’Auchan

Si vous avez envie (ou besoin) de changer de téléviseur, c’est sans doute le bon moment. Les 6 et 7 octobre prochain, Auchan propose en effet une opération pour le moins intéressante aux titulaires de la carte de fidélité (la carte Waaoh) : en achetant un téléviseur 4K QLED ou Mini-LED de la marque TCL, ce sont pas moins de 15 % du prix d’achat (avant d’éventuelles réductions) qui seront reversés sur la cagnotte fidélité. Une économie indirecte, mais très utile si vous avez vos habitudes dans la grande enseigne.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, sachez que les téléviseurs TCL bénéficient actuellement d’une offre de remboursement. Afin de célébrer le XV de France dont il est partenaire, le constructeur a décidé de faire économiser jusqu’à 300 euros sur le prix de ses TV 4K QLED et Mini-LED.

Et si vous souhaitez profiter de cette offre, mais que vous ne possédez pas encore de compte fidélité chez Auchan, pas de panique. L’enseigne vous propose de vous inscrire simplement (et gratuitement) en ligne sur son site ou en magasin.

TCL 65C845 : le Mini-LED à moins de 900 euros

C’est la très bonne surprise de cette opération : un téléviseur Mini-LED, 4K, avec une grande diagonale (65 pouces) proposé à moins de 900 euros. Un prix tout à fait raisonnable pour un écran disposant de cette technologie d’affichage qui permet d’avoir non seulement d’excellents pics de luminosité, un taux de contraste élevé et des couleurs chatoyantes grâce à la précision de son rétroéclairage.

Afin d’assurer une qualité d’image impeccable, ce TV s’appuie aussi sur un arsenal complet de technologies d’affichage. Le HDR10+ est bien évidemment à l’honneur, tout comme le Dolby Vision IQ qui, grâce à un capteur de luminosité ambiante, permet d’adapter le mode de l’image. Différents modes d’images (standard, dynamique, sport, film, etc) sont aussi disponibles afin d’affiner les réglages et la calibration en fonction des contenus visionnés.

Ce téléviseur se démarque aussi par ses excellentes performances une fois utilisées en jeu. Outre sa connectique HDMI 2.1, qui permet aux consoles actuelles de bénéficier du VRR (Variable Refresh Rate) et du ALLM (Auto Low Latency Mode), le TCL 65C845 possède un taux de rafraîchissement à 144 Hz qui lui permet d’offrir une image fluide une fois en jeu. Dernier point intéressant, son faible input lag qui lui confère une belle réactivité. Des plus appréciables pour les joueurs qui ne souhaitent pas faire de concession une fois la console allumée.

Comme tout bon téléviseur moderne, ce modèle bénéficie d’une connectivité poussée grâce à Google TV. De quoi profiter de vos services de streaming préférés directement sur votre TV, mais aussi d’accéder à des tonnes d’applications, jeux compris.

Habituellement proposé à 1 190 euros, le TCL 65C845 bénéficie actuellement d’une offre de remboursement de 300 euros qui permet de faire descendre la facture à 890 euros. Grâce à l’offre actuelle, vous obtiendrez aussi 178,5 euros sur votre cagnotte Waaoh.

TCL 55C649 : un écran 4K solide et abordable

Si vous avez un budget plus resserré, le téléviseur TCL 55C649 pourrait vous intéresser. S’il ne bénéficie pas d’un rétroéclairage Mini-LED, il n’en reste pas moins un TV 4K doté de la technologie QLED, ce qui lui assure une image de belle qualité. Au programme, des couleurs vives et nuancées, un contraste correct et la compatibilité avec les normes HDR Pro, HDR HLG, HDR10, HDR 10+, Dolby Vision, et le Motion Clarity. De quoi obtenir un affichage fluide, net et très réaliste.

TCL a aussi particulièrement travaillé le design de ce téléviseur afin de l’intégrer le plus naturellement possible à son environnement, et proposer une configuration adaptée à vos besoins. Outre sa façade avant, quasiment dépourvue de bordures, il possède un système de pieds capables de s’ajuster, pour accommoder une barre de son par exemple.

Comme son aîné, ce téléviseur se démarque par d’excellentes prestations pour tout ce qui touche au jeu vidéo. Trois sorties HDMI 2.1 sont présentes, tout comme un mode jeu très complet, doté de fonctionnalités comme la possibilité d’afficher un viseur (parfait pour les FPS). Un mode Game Accelerator est aussi présent pour les joueurs les plus exigeants en matière de performances. Il permet, en passant l’affichage en Full HD au lieu de 4K, d’obtenir un taux de rafraîchissement de 120 Hz et donc, une expérience extrêmement fluide.

Vendu habituellement au prix de 549 euros, ce téléviseur bénéficie en ce moment d’une ODR de 100 euros qui le fait passer à 449 euros. Et pendant les deux jours de cette opération, le TCL 55C649 vous permettra d’obtenir 82,35 euros sur votre cagnotte Waaoh.

