[Deal du jour] La Poste Mobile offre les quatre premiers mois d’abonnements sur l’ensemble de ses forfaits mobile. Ces derniers sont compatibles 5G, sans engagement, et vont jusqu’à 120 Go de données mobiles. Ces forfaits mobile sont donc gratuits jusqu’à la fin de l’année.

C’est quoi, l’offre de La Poste Mobile ?

Jusqu’au 24 septembre 2023, La Poste Mobile offre les quatre premiers mois de souscription sur l’ensemble de ses forfaits mobiles. Les forfaits 100 Mo, 60 Go et 120 Go, respectivement au prix de 4,99 € par mois, 10,99 € par mois et 14,99 € par mois, sont gratuits les quatre premiers mois. Passé ce délai, les forfaits reviennent à leur prix normal. Les forfaits de La Poste Mobile sont sans engagement. Notez que vous devez débourser dès la commande le montant de la carte SIM qui s’élève à 9,99 €.

Pour les clients Box SFR, les forfaits 60 Go et 120 Go sont respectivement au prix de 9,99 € par mois et 12,99 € par mois. Le forfait 100 Mo est quant à lui gratuit.

C’est quoi, ces forfaits de La Poste Mobile ?

Le forfait 100 Mo, forcément limité, convient parfaitement si vous utilisez rarement votre téléphone, ou pour le premier forfait mobile de votre enfant. Les appels sont limités à 2 h, mais les SMS et MMS sont illimités, y compris depuis l’Europe et les DOM/COM.

Les forfaits 60 Go et 120 Go de data en 4G et 4G+ sont compatibles 5G pour 5 € de plus par mois. Ils proposent les appels illimités, ainsi que les SMS et MMS en France et DOM. 12 Go et 20 Go de data sont disponibles pour l’Europe et dans les DOM/COM. La Poste passe par les infrastructures de SFR, et profite donc d’un réseau de qualité qui couvre presque 90 % du territoire. Ces forfaits 4G/4G+ offrent ainsi des débits suffisants pour surfer et utiliser vos applications au quotidien, ou regarder du contenu en streaming.

La Poste Mobile ne propose pas beaucoup de forfait, mais il y a l’essentiel // Source : La Poste Mobile

Ces forfaits de La Poste Mobile sont-ils une bonne affaire ?

Avec les quatre mois offerts, c’est assurément une bonne affaire. Bien que le forfait de 100 Mo ne suffise pas à profiter de son smartphone tous les jours, les forfaits 60 et 120 Go vous permettront d’utiliser internet au quotidien, lorsque vous n’êtes pas chez vous. De plus, l’offre est sans engagement, vous pourrez donc l’arrêter quand vous voulez, y compris après les quatre mois gratuits.

Enfin, vous avez la possibilité de vous abonner en conservant votre numéro actuel. La souscription à un nouveau forfait est simple grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

