[Deal du Jour] Un PC portable est un achat essentiel, que ce soit pour le travail ou les études. La tentation de se tourner vers les modèles les plus chers est forte, alors qu’il existe de nombreuses références abordables. Le Honor MagicBook 15 en est une, surtout en promotion.

C’est quoi, la promotion sur cet ordinateur portable de la marque Honor ?

Le MagicBook 15 AMD est normalement vendu 799,90 € à sa sortie. Pour aujourd’hui seulement, Il est disponible en promotion au prix de 549,90 € sur le site officiel de la marque. Et grâce au code AUG40 à rentrer dans le panier, il passe à 509,90 €.

C’est quoi, cet ordinateur portable de Honor ?

Le MagicBook 15 pouces est un ordinateur portable de 2022. Il aborde un design épuré dans la tendance des laptops actuels, avec une coque en aluminium aux bonnes finitions. Son poids de 1,54 kg le rend facilement transportable dans un sac adapté. Son écran se compose d’une dalle IPS de 15,6 pouces à la résolution de 1920 × 1080 pixels. Les bordures sont fines, et le confort visuel est au rendez-vous. La dalle propose le Full HD, avec une belle qualité d’image, idéal pour de la bureautique. Pour le travail plus technique comme le montage vidéo ou la retouche photo, attention au contraste et aux noirs, qui ont tendance à tirer sur le gris.

Le clavier est malheureusement dépourvu de pavé numérique et de rétroéclairage. La frappe est correcte et agréable, même après une longue utilisation. Quant au pavé tactile, sa grande taille le rend pratique à utiliser. Dommage cependant que le clavier, tout comme le pavé, soit légèrement bruyant.

L’écran du MagicBook 15 est de qualité // Source : Honor

Est-ce que le Honor MagicBook 15 vaut le coup avec cette promo ?

Ce n’est bien sûr pas le meilleur laptop sur le marché. Mais à 509 €, c’est un bon ordinateur portable pour les études, ou pour les déplacements. Notre guide des meilleurs ordinateurs portable de 2023 vous aidera à situer le Honor et à évaluer ses qualités. Le MagicBook 15 dispose tout de même d’une bonne fiche technique. Il s’accompagne de la puce Ryzen 5 5500U, de 8 Go de RAM, et d’un SSD de 512 Go. Windows 11 est fluide et tourne très bien, et vous pourrez effectuer la plupart des tâches sans problème, y compris avec des logiciels demandeurs en ressources. Les joueuses et les joueurs pourront même jouer à des jeux vidéo, si toutefois les graphismes ne sont pas poussés à fond.

Niveau autonomie, Honor annonce 11 heures d’autonomie pour une utilisation normale. Une très bonne autonomie, couplée à une charge rapide de 65 W. Le MagicBook 15 se recharge complètement en 2 heures 30, mais peut aussi récupérer 65 % de sa batterie en un peu plus d’une heure. Parfait pour recharger les batteries pendant la pause déjeuner. Enfin, vous trouverez un port USB-C, un port USB-A 3.2 Gen 1, un port HDMI, ainsi qu’un port jack.

