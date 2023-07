[Deal du Jour] Si vous travaillez chez vous et passez vos journées devant votre ordinateur, une bonne chaise de bureau est plus qu’essentielle. Sihoo propose une grande gamme de sièges ergonomique, malheureusement souvent à des prix élevés. Pendant les soldes, la Sihoo M18 est à un très bon prix.

C’est quoi, la promotion sur cette chaise de bureau ergonomique ?

La chaise de bureau Sihoo M18 est habituellement vendue 249,99 €. Pour les soldes, elle est proposée sur Amazon au prix de 170,90 €.

C’est quoi, ce siège ergonomique ?

Le design de la M18 est classique, et c’est tant mieux. En dehors du pied et de ses roulettes, un peu imposant, Sihoo opte pour la simplicité. Le dossier en maille respirante, en plus d’offrir une position assise confortable, laisse respirer la peau et empêche en théorie la transpiration, en favorisant la circulation de l’air. La ‎largeur de son siège de 53 cm, sa profondeur de 45 cm, et la forme de W du siège, garantissent une position d’assise centrée qui ne bouge pas, idéal pour une utilisation prolongée. Dommage que l’appuie tête, pourtant confortable et réglable, fasse du bruit lorsque vous reposez votre tête dessus. Rien de bien méchant cela dit, mais les adeptes du zen y verront peut-être le grain de sable dans les rouages délicats de la concentration.

Cinq réglages ergonomiques sont disponibles pour trouver la position la plus confortable. Comme l’appui-tête, le dossier et le siège sont réglables, ainsi que les accoudoirs, réglables en hauteur. Les réglages sont polyvalents, et le soutien lombaire adaptatif fait un bon travail pour maintenir le dos dans une position idéale. Sans se hisser au niveau des fauteuils haut de gamme, le confort est tout de même au rendez-vous. Les plus grands gabarits (plus d’1,85 m) seront sûrement gênés par les accoudoirs, trop hauts, mais devraient apprécier le large dossier, ainsi que la robustesse de l’ensemble.

L’appui-tête est réglable // Source : Sihoo

Est-ce que cette chaise de bureau Sihoo vaut le coup en solde ?

C’est une très bonne affaire si vous recherchez un bon siège de bureau ergonomique à un prix pas trop élevé. ‎Ses dimensions de 70 × 70 × 107 cm et son poids de 17 kg en font une chaise plutôt discrète qui trouvera sa place devant votre bureau. Bien que basique, elle offre de grandes libertés de mouvement, grâce à son siège pivotant, ses roulettes et ses nombreux réglages. De plus, sa conception robuste et la qualité de ses finitions en font une chaise qui vous durera dans le temps.

