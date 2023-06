Pour bon nombre de Français, les vacances d’été sont synonymes de repos et de farniente. Et quoi de plus reposant que de longues heures de lecture, à l’ombre d’un chêne centenaire ou sur le sable chaud d’une plage à l’autre bout du monde ?

« Quels livres vais-je bien pouvoir emporter ? » est la question que les férus de lecture se posent immanquablement lorsque vient le moment de faire les bagages en vue des vacances. Que ce soit pour des questions d’envie ou d’encombrement, choisir le ou les livres à glisser dans la valise peut vite virer au choix cornélien.

La solution ? Opter pour une liseuse. Pas plus gros qu’un bouquin, ces appareils peuvent embarquer bien plus de livres qu’il n’en faut, pour trois semaines de vacances. Pour célébrer l’arrivée de l’été, Fnac vous propose de découvrir les liseuses Kobo à prix réduit. Reste à savoir laquelle choisir.

Quels sont les avantages d’une liseuse ?

De manière assez évidente, l’atout principal d’une liseuse réside dans sa capacité à embarquer toute une bibliothèque dans un format équivalent (ou presque) à celui d’un livre. Un stockage de 32 Go, classique sur ce genre d’appareil, permet par exemple de stocker l’équivalent de 24 000 livres, ou 150 livres audio pour les amateurs du genre. Plus besoin, donc, de choisir entre le Marc Levy du moment, l’intégrale des œuvres de Kant ou bien le dernier Goncourt, puisque vous pouvez tous les emporter.

Autre avantage indéniable de ces appareils : le confort de lecture. Si rien ne remplace le contact du papier ou le plaisir de tourner les pages, l’expérience proposée par une liseuse s’en rapproche tout de même beaucoup. Les écrans E-Ink offrent un toucher agréable et surtout, ont l’énorme avantage d’atténuer la fatigue visuelle. Un système d’éclairage complet, permettant d’adapter la température de la lumière, vient d’ailleurs souvent compléter l’ensemble, et permet de lire dans de bonnes conditions de jour comme de nuit.

Une liseuse, c’est aussi une expérience de lecture enrichie. La plupart d’entre elles proposent un dictionnaire intégré, histoire de vérifier le sens d’un mot ou d’une expression. Ces appareils permettent aussi bien souvent de marquer de nombreuses pages ou de prendre des notes à la volée. Une fonctionnalité très utile lorsque l’on étudie par exemple.

Il est enfin un dernier avantage certain que les liseuses possèdent sur les livres. La plupart d’entre elles ne craignent pas l’eau. De quoi métamorphoser vos sessions de lecture en bord de mer, dans le bain ou près de la piscine, et éviter que votre livre ne se transforme en amas de papier mâché après avoir reçu des éclaboussures intempestives.

Libra 2 ou Sage : quelle liseuse Kobo en promotion emporter cet été ?

La Kobo Libra 2, est une liseuse équipée d’un écran tactile E-Ink Carta 1 200 de 7 pouces. Son mode sombre, ainsi que l’éclairage ComfortLight Pro permettent de profiter de vos livres dans les meilleures conditions, en plein jour comme dans la nuit la plus noire. Elle dispose en outre d’un mode paysage qui, une fois couplé à l’étui Sleepcover qui se transforme en support, permet de lire en mode « mains libres ».

Sa certification IPX8, et donc sa résistance à l’eau, permet de l’emmener partout, y compris les zones les plus humides. Une connexion Bluetooth vient compléter l’ensemble, de façon à pouvoir y connecter un casque ou une enceinte et profiter des livres audios.

Avec une réduction de 20 euros annoncée, la Kobo Libra 2 voit son prix tomber à 179,99 euros, que ce soit dans sa version noire ou blanche.

La Kobo Sage

Avec la Kobo Sage, Fnac propose un appareil haut de gamme bardée de fonctionnalités que l’on conseillera à tous ceux qui souhaitent profiter de tout ce qu’une liseuse peut offrir. En plus de sa fonction première, permettre de lire des livres numériques, la Sage peut aussi servir à prendre des notes.

Ces nots pourront être converties en style dactylographique, si vous utilisez le stylet ad hoc (le Kobo Stylus, vendu séparément). Mieux, la compatibilité avec Dropbox vous permet de sauvegarder aisément tous vos contenus, pour ne rien perdre.

Côté écran, on retrouve peu ou prou les mêmes caractéristiques que la Libra 2, à une différence près. La Sage bénéficie elle d’une dalle de 8 pouces qui offre une plus grande surface de lecture et donc, un meilleur confort sur le long terme.

Généralement proposée aux alentours de 299 euros, elle bénéficie actuellement d’une ristourne de 30 euros qui fait baisser son prix à 269,99 euros.

Attention toutefois, car ces promotions ne sont valables que jusqu’au 12 juillet prochain.

Sélections, abonnement : découvrez le meilleur des ebooks à petit prix

Posséder une liseuse, c’est bien. Mais, quel est l’intérêt si votre disque dur est vide et que vous n’avez rien à vous mettre sous la dent ? Si vous souhaitez faire le plein d’ebooks sans pour autant sacrifier le budget de vos vacances, la Fnac à ce qu’il vous faut.

Pour commencer, l’e-commerçant vous propose actuellement de découvrir la sélection « Pour un été ensoleillé ». L’occasion de découvrir plus de 180 titres à prix réduits. Une liste qui regroupe des titres légers, haletants ou émouvants à dévorer sans retenue durant les vacances.

Autre solution, opter pour l’abonnement Kobo+ by Fnac, le « Netflix du livre ». Pour 9,99 euros par mois, il vous donne accès à une bibliothèque contenant plus de 50 000 titres en français que vous pouvez télécharger à l’envi. Que vous cherchiez un petit livre pour vous détendre, une BD pour vos enfants ou bien quelques chose de plus extravagant (nous vous conseillons l’étonnant Agence de rencontre paranormale — En Cloque Sous Le Soleil de Milly Taiden).

