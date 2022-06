Kobo+ by Fnac est un service à abonnement mensuel qui permet d’accéder à 50 000 ebooks en français sur son smartphone, sa tablette ou sa liseuse Kobo. En ce moment, il est possible d’essayer gratuitement ce « Netflix du livre » pendant 30 jours, au lieu de 14 habituellement.

Le scénario est connu. Au moment de faire les valises pour les vacances, vous glissez toujours ces deux ou trois livres qui prennent la poussière sur votre table de chevet depuis de nombreux mois : « C’est le bon moment pour prendre le temps de les lire ».

Et puis, au moment de les ouvrir, vous vous souvenez pourquoi vous avez attendu aussi longtemps. Trop longs, pas assez rythmés ou achetés sur un coup de tête, ils ne sont pas franchement adaptés pour la détente. C’est l’heure du regret.

Dématérialiser ces livres est, non seulement, une bonne solution pour alléger sa valise, mais également pour se laisser plus de choix. C’est ici qu’intervient Kobo. La marque est bien connue pour ses liseuses, mais elle propose aussi depuis quelques mois un abonnement permettant d’accéder librement à un catalogue de plus de 500 000 ebooks, dont 50 000 titres disponibles en français.

La SVOD du livre

Cet abonnement bénéficie habituellement de 14 jours d’essai gratuit. Toutefois, pour le début des vacances d’été, Kobo allonge cette période d’essai de 15 jours supplémentaires. Jusqu’au 31 juillet, l’abonnement ebooks Kobo+ by Fnac est en essai gratuit pendant 30 jours. Tout ce que vous avez à faire pour l’essayer est de télécharger l’application sur votre smartphone Android ou iOS, votre tablette ou encore votre liseuse Kobo.

Il faut entrer son numéro de carte bancaire pour bénéficier de ce mois gratuit. Cependant, comme il s’agit d’un abonnement sans engagement, vous pouvez l’arrêter à tout moment. Une fois passés les 30 jours d’essai, le coût de l’abonnement est de 9,99 euros par mois. La lecture de 2 ebooks chaque mois permet de rentabiliser l’abonnement.

Que propose Kobo+ by Fnac et son application ?

Kobo+ by Fnac est un abonnement mensuel proposé au sein de l’application gratuite Kobo by Fnac. De base, l’application propose une boutique pour acheter de ebooks, mais également une sélection d’ebooks gratuits, souvent des œuvres tombées dans le domaine public. Une fois le livre acheté ou téléchargé, l’application permet ensuite de le lire via une interface simple, mais bien pensée.

Pour 9,99 euros par mois, Kobo+ by Fnac permet d’aller plus loin en accédant à un catalogue varié d’ebooks. La liste complète et les meilleurs ebooks peuvent être consultés sur cette page.

Au sein de l’application, Kobo Plus propose une sélection éditorialisée d’ebooks selon les genres ou les envies.

Cette sélection se destine avant tout au grand-public. Elle mise sur la légèreté et la lecture détente. On trouve donc de nombreuses romances, avec les principaux livres de Marc Levy (Et si c’était vrai…, Vous revoir) ainsi que le dernier livre d’Anne-Gaëlle Huon (Ce que les étoiles doivent à la nuit, mais aussi son best-seller Les Demoiselles).

Les polars ont également une bonne place dans cet abonnement. On peut y trouver quelques livres de Michel Bussi (Mourir sur Seine), Blake Pierce (La Ville des Proies) ou encore Bruno Bouzounie (Au bout de la nuit). Une section jeunesse, avec des BD (Léonard, Cedric) ou des romans pour jeune adulte sont aussi présents.

Et, si vous manquez d’inspiration, la rubrique Kobo Plus de l’application propose en permanence des sélections de livres éditorialisées, que ce soit par genre ou par envie (lecture rapide, bonnes séries à commencer, livres feel good, etc.).

Une fois que vous avez choisi un ebook, il vous suffit de l’ajouter à votre bibliothèque virtuelle. Kobo by Fnac permet alors de télécharger l’ebook en question afin de le lire hors-ligne. Comme sur une liseuse, vous pouvez d’ailleurs passer d’un livre à l’autre (l’application enregistrera alors votre progression dans le livre), ajuster la police ou sa taille, passer en mode sombre, ou vous rendre à n’importe quel chapitre du livre.

La liseuse intégrée dans l’application est simple d’usage et comporte de nombreuses fonctionnalités.

Comment profiter des 30 jours d’essai gratuits de Kobo+ by Fnac ?

Rien de plus simple pour profiter de ce mois gratuit de lecture : il suffit de télécharger l’application Kobo by Fnac sur votre smartphone ou votre tablette ou de se rendre sur le site de la Fnac.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.