[Deal du Jour] Si vous n’utilisez pas beaucoup votre téléphone en dehors de chez vous, et n’avez pas besoin d’une grosse quantité de data, il existe de nombreux petits forfaits adaptés. Voici quelques offres à petits prix sans compromis sur la data.

Les meilleurs forfaits mobiles à moins de 10 €/mois

YouPrice et son mini forfait à moins de 5 € par mois

Prixtel et son forfait Oxygène à 6 € par mois

YouPrice le petit forfait avec Orange ou SFR

YouPrice propose différents forfaits ajustables, dont le forfait sans engagement, le Mini, qui commence avec 5 Go de données 4G au prix de 4,99 € par mois, et monte jusqu’à 10 Go pour 10,99 € par mois. Si vous ne consommez pas beaucoup de data au quotidien, c’est un forfait idéal pour moins de 5 € par mois.

Si vous arrivez régulièrement à 10 Go de données consommées par mois, le forfait Le One commence avec 44 Go de données au prix de 7,99 € par mois. Un forfait plus rentable si vous ne dépassez pas les 40 Go de data, mais qui peut toutefois monter jusqu’à 14,99 € par mois.

Notez que vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM qui s’élève à 10 €. YouPrice utilise les réseaux d’Orange et de SFR et vous avez le choix du réseau que vous préférez pour votre forfait. Le forfait le Mini met à votre disposition 5 Go de data 4G par mois, pour être utilisés depuis l’Europe et les DOM. Notez qu’ils seront consommés sur votre enveloppe globale. Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM vers la France, sont compris.

Les différents forfaits de YouPrice // Source : YouPrice

Prixtel et le forfait ajustable Oxygène

Prixtel propose plusieurs forfaits flexibles sur le réseau SFR, dont un petit forfait sans engagement baptisé Oxygène, qui met à votre disposition 20 Go de données 4G, à partir de 5,99 € par mois. Ce forfait peut monter jusqu’à 60 Go, pour 9,99 € par mois. Vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM qui s’élève à 10 €.

Le forfait de Prixtel est flexible, et ne vous bloque pas à une quantité de données chaque mois. Si vous dépassez le palier de data sur le mois en cours, vous passez au palier supérieur. Chaque début de mois, le forfait revient à sa quantité de data minimum, et à son prix le plus bas. Comme pour un forfait classique, les appels, SMS et MMS sont illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Enfin, vous disposez de 15 Go de données mobiles à utiliser dans l’U.E et les DOM.

Le forfait Oxygène de Prixtel // Source : Prixtel

Vous pouvez vous abonner à Prixtel et Youprice en gardant votre numéro. La souscription à un nouveau forfait est simple grâce à votre numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

