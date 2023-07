Un vidéoprojecteur 4K qui se règle tout seul ? C’est la promesse que nous fait XGIMI avec son HORIZON Pro, actuellement en promotion pour les Prime Days.

Choisir d’installer un vidéoprojecteur chez soi n’est pas forcément une tâche aisée. En dépit d’une excellente qualité d’image, ces appareils sont toutefois plus contraignants à installer qu’un téléviseur. Outre un espace et un recul plus important, ils nécessitent aussi de nombreux réglages, souvent fastidieux, afin d’en tirer la substantifique moelle.

Ces problématiques, XGIMI a choisi de les adresser avec son HORIZON Pro, un vidéoprojecteur 4K capable de se configurer seul et en quelques secondes une fois installé. À l’occasion des Prime Days, le constructeur a décidé de faire baisser le prix de son flagship, et d’une bonne partie de son catalogue. L’occasion d’obtenir cet Horizon Pro -15 %, soit 1 275 euros durant les deux jours de l’opération.

Un vidéoprojecteur qui s’adapte à toutes les contraintes

Avec son HORIZON Pro, XGIMI fait une promesse limpide : celle de la simplicité. Pas besoin de réarranger votre salon pour obtenir suffisamment de recul ou ôter d’éventuels obstacles. Ni de chercher le spot idéal où installer votre vidéoprojecteur. Pas besoin non plus de triturer des boutons pendant des heures pour ajuster la mise au point ou les éventuelles distorsions.

Toutes ces tâches ingrates et chronophages, c’est le HORIZON Pro qui s’en charge. XGIMI a doté son vidéoprojecteur d’une technologie d’adaptation intelligente de l’image très complète qui vous permet de profiter de vos contenus dans les meilleures conditions, rapidement, et sans que vous ayez à lever le petit doigt. Ce système permet notamment :

d’aligner l’image de l’écran sur la surface de projection, quelle que soit sa taille ;

de corriger la distorsion trapézoïdale automatiquement, de manière à positionner votre vidéoprojecteur ou bon vous semble (dans la limite d’un angle horizontal ou vertical de plus ou moins 40°) ;

d’ajuster l’image en fonction des obstacles. Le HORIZON Pro est capable de détecter un tableau ou une plante et de réduire la taille de l’image projetée pour une meilleure expérience visuelle ;

de régler la mise au point pour bénéficier d’une image nette à chaque instant.

Grâce à son système d’adaptation intelligente de l’image, le HORIZON Pro peut être positionné ou bon vous semble. // Source : XGIMI

Dernier avantage en la matière : son rapport de projection de 1,2:1 qui lui permet de s’adapter facilement à toutes tailles de pièces. Le HORIZON Pro est, par exemple, capable de projeter une image de 60 pouces avec seulement 1,59 m de recul. Si vous disposez de plus d’espace, vous pouvez pousser la taille d’affichage à 150 pouces, à condition d’avoir au moins 4 m qui le sépare de la surface de projection.

Une image 4K lumineuse en toutes circonstances

L’autre point fort de cet HORIZON Pro réside sans conteste dans la qualité de son affichage. Son moteur optique XGIMI 4K lui permet, comme son nom l’indique, d’obtenir une image en 3 840 par 2 160 soit 8,29 millions de pixels. Il dispose en outre d’une très bonne luminosité (2200 ANSI lumens), qui lui permet d’afficher une image nette aux couleurs vives, même si vous n’êtes pas plongé dans le noir total.

Pour arriver à ce résultat, le vidéoprojecteur de XGIMI tire pleinement parti des dernières technologies d’affichage, comme le moteur X-VUE 2.0 créé par le constructeur. Ce dernier permet d’ajuster la clarté de l’image, le rendu des couleurs ou de réduire le bruit de l’image tout en assurant sa fluidité. La technologie MEMC utilisée pour réduire les saccades et le flou est bien évidemment de la partie.

Le Horizon Pro est capable de s’adapter à toutes les conditions lumineuses pour offrir une qualité d’image optimale. // Source : XGIMI

Le HORIZON Pro bénéficie enfin d’un système d’adaptation intelligente qui lui permet de s’ajuster en temps réel aux conditions ambiantes. Un capteur optique, associé à une IA maison règle ainsi la luminosité et l’image pour proposer une expérience confortable, quelle que soit l’heure de la journée.

Une expérience polyvalente et connectée

Au titre des avantages proposés par cet HORIZON Pro se trouve une expérience utilisateur qui n’a rien à envier à celle d’un téléviseur. XGIMI a doté son vidéoprojecteur d’une interface connectée à l’aide d’Android TV.

Vous pouvez ainsi accéder très simplement aux applications présentes sur le Google Play Store, et plus particulièrement aux différents services de SVoD (Paramount+, Disney+, Apple TV) ou de vidéo en ligne (YouTube). Un Chromecast intégré, Google Assistant et un Game Mode assurant une faible latence viennent clore la panoplie des services proposés.

Grâce à Android TV, le HORIZON Pro peut accéder à une grande variété de contenus. // Source : XGIMI

Côté connectique, XGIMI a pensé à tout en dotant cet HORIZON Pro d’un large éventail de ports. Avec pas moins de deux ports USB, deux ports HDMI (dont compatible eARC), un port LAN, un port jack 3,5 mm et une sortie optique, le constructeur n’a pas lésiné sur les moyens. Ajoutez à cela une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, et vous obtenez un appareil très complet.

Découvrez les produits XGIMI en promotion pour les Prime Days

Afin de célébrer les Prime Days, XGIMI baisse le prix d’une bonne partie des produits de son catalogue. Durant les prochains jours, vous pourrez donc profiter d’une réduction de 15 % sur le HORIZON Pro, qui passe à 1 275 euros au lieu de 1 390 euros habituellement.

Si vous cherchez un vidéoprojecteur capable de vous suivre dans tous vos déplacements, XGIMI a aussi ce qu’il vous faut. Lancés sur le marché très récemment, les modèles MoGo 2 et MoGo 2 Pro sont extrêmement compacts et bénéficient de la dernière version de la technologie maison d’adaptation intelligente de l’image. Cette dernière améliore en particulier l’autofocus de l’appareil. Une réduction vous attend sur ces modèles :

découvrir le MoGo 2 à 299 euros pour les Prime Days (au lieu de 399 euros)

découvrir le MoGo 2 Pro à 549 euros pour les Prime Days (au lieu de 599 euros)

Le MoGo 2 Pro vous permet de regarder vos contenus ou bon vous semble. // Source : XGIMI

Un peu plus encombrant, mais un tantinet plus efficace, le Halo+ bénéficie aussi d’une jolie ristourne. Ce vidéoprojecteur, qui dispose d’une batterie intégrée, se démarque par une excellente luminosité qui culmine à 900 ANSI Lumens lui offrant une qualité d’image incomparable pour un picoprojecteur. Il est actuellement disponible pour 719 euros au lieu de 849 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.