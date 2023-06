L’autorité européenne en charge de la protection des données n’est pas convaincue par les documents fournis par Google. Selon Politico, l’UE a décidé d’empêcher le géant du web de lancer Bard, son IA concurrente de ChatGPT, jusqu’à nouvel ordre.

« Google a récemment informé la Commission de la protection des données de son intention de lancer Bard dans l’UE cette semaine. » Dans un article publié le 13 juin 2023, Politico cite le commissaire adjoint Graham Doyle sur l’arrivée de Google Bard en Europe, qui aurait dû intervenir entre le 12 et le 16 juin.

« Bard ne sera pas lancé cette semaine », affirme le responsable, qui cite des problèmes de vie privée. L’Europe reproche à Google de « n’avoir eu aucune présentation détaillée ni vu de document sur l’évolution de la protection des données à ce stade ».

Pour Google, l’Union européenne pose problème

En mai 2023, après plusieurs semaines de test aux États-Unis, Google avait fièrement annoncé son intention de rendre Bard accessible gratuitement dans 180 pays, sans que l’on ait à s’inscrire à un programme bêta. En explorant la liste des pays concernés, tout le monde s’est rapidement rendu compte d’une chose : aucun de ces 180 pays ne fait partie de l’Union européenne. Google avait confirmé qu’il s’agissait d’une question de régulation, tout en affirmant qu’il voulait faire les choses bien avant de se lancer sur le marché européen.

Un mois plus tard, Google semble pris au piège. Le géant du web pensait pouvoir s’en sortir facilement, puisque son rival ChatGPT est disponible en Europe, mais l’autorité européenne en charge de la régulation des données se montre ferme. Sans garanties formelles sur la protection des données des Européens, Bard ne sera pas autorisé en Europe. Tout cela arrive à un moment où l’UE se pose des questions sur la bonne manière d’encadrer l’intelligence artificielle. L’Italie a réussi à obtenir d’OpenAI un mode « navigation privée » qui ne transfère pas les questions des utilisateurs de ChatGPT.

Utilisation de Google Bard, transformé en critique culinaire. // Source : Capture Numerama

Pour rappel, Google Bard est une des solutions proposées par Google pour rivaliser avec OpenAI et son agent conversationnel ChatGPT. Accessible avec un VPN, Google Bard peut discuter avec ses utilisateurs et synthétiser des informations de manière beaucoup plus précise que Google Assistant. Google Bard n’est cependant pas la seule proposition du géant du web, puis Google teste beaucoup d’IA génératrices, dont une directement intégrée à son moteur de recherche, amenée à transformer la manière dont on recherche des choses sur Internet.

