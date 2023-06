Avec l’arrivée des chaînes sur WhatsApp, l’application de messagerie rompt l’une de ses promesses phares : le chiffrement de toutes les données, par défaut.

« La confidentialité et la sécurité sont dans nos gènes ». Ce sont les propos tenus par WhatsApp pour vanter la présence chiffrement de bout en bout par défaut dans son l’application depuis 2016. Avec ce mode, tous les messages des internautes sont protégés et secrets. Personne ne peut les voir, pas même WhatsApp.

Sur ce terrain, l’application est parmi les plus avancées en la matière. Mais l’arrivée des chaînes WhatsApp va quelque peu bousculer ce principe qui a forgé l’identité du service ces dernières années. À l’image des chaines sur Telegram, qui permettent de partager des nouvelles à d’autres utilisateurs, WhatsApp espère proposer une solution équivalente. Dans un article publié le 8 juin 2023, l’application présente son service comme un « moyen simple, fiable et privé de recevoir des actualités importantes de la part de personnes et d’organisations sur notre plateforme. »

Cette nouvelle fonctionnalité n’inclura pas le chiffrement de bout en bout par défaut, afin de permettre à ces chaînes « de toucher une vaste audience ». Elle sera proposée en option, mais il faudra penser à l’activer. L’application assure que les informations personnelles des admins de chaînes et des personnes qui les suivent seront protégées. L’admin d’une chaîne ne verra pas les numéros de téléphone et les photos de profil des individus inscrits sur la chaîne.

Pour une personne qui suit une chaîne, sib numéro de téléphone ne sera pas révélé à l’admin ni aux autres followers de cette chaîne. Les choix de l’utilisateur dans les chaînes qu’il suivra resteront également privés. Sur certaines chaînes où l’audience serait plus restreinte, WhatsApp pense qu’il sera utile de chiffrer les chaînes de bout en bout. Ça pourrait concerner les organisations à but non lucratif ou de santé.

Une sécurité des données qui reste primordiale

Même si le chiffrement de bout en bout peut être activé, l’arrivée des chaînes est un écart par rapport à la communication de l’entreprise américaine. Si les abonnés n’auront pas la possibilité de parler dans une chaîne (seul l’admin le pourra), des incertitudes subsistent sur la confidentialité de ces chaines. Le fait qu’elles ne soient pas chiffrées de bout en bout induit que les informations partagées dessus seront potentiellement visibles par des tiers non souhaités.

Dans une application qui a toujours mis en avant la confidentialité des données partagées entre usagers, l’arrivée des chaînes risque de semer une relattive confusion dans l’esprit du public. En y désactivant le chiffrement de bout en bout par défaut, les internautes se retrouvent dans un environnement qui mélange les deux situations. Pas idéal pour y voir clair.

