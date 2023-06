S’offrir un bon PC portable qui ne vous limite pas dans votre travail et vos loisirs ne nécessite pas forcément d’y consacrer plus de 1 000 euros. Le HP 14s-dq2042nf en promo à la Fnac en est la preuve.

Reconnu pour l’excellent rapport équipement-prix de ses ordinateurs portables, HP dispose d’une large gamme de modèles polyvalents, dont le HP 14s-dq2042nf. Petit et léger, cet ultrabook de 14 pouces profite malgré tout d’une bonne autonomie et de la puissance nécessaire pour faire tourner tous les logiciels les plus courants.

En ce moment, la Fnac le propose accompagné de sa housse de protection, d’une souris sans-fil et d’un an d’abonnement à Microsoft Office 365 à seulement 669,99 euros. Un prix qui chute à 449,99 euros pour les adhérents Fnac. Pour rappel, la cotisation coûte 9,99 euros par an. De quoi la rentabiliser largement en un seul achat.

Un PC optimisé pour la productivité



Bien que la plupart des tâches numériques puissent être réalisées depuis un smartphone, rien ne vaut le confort d’un PC. Pour les étudiants, les professionnels itinérants ou encore tous ceux qui aiment avoir leur ordinateur à portée de main, HP a conçu un ultrabook de 14 pouces qui allie finesse, légèreté et performance.

Ce PC portable de 14 pouces est déjà équipé de Windows 11 et Office 360. // Source : Fnac

Avec un poids plume de 1,46 kg et seulement 1,8 cm d’épaisseur, ce HP 14s tient facilement dans un sac et peut vous accompagner partout, sans encombre. Et bien qu’il soit ultra-compact, ce modèle tournant sous Windows 11 abrite l’essentiel pour travailler efficacement.

HP l’a doté d’un grand clavier ergonomique et d’un pavé tactile multipoints pour faire défiler une page ou zoomer sur une image plus rapidement qu’avec un touchpad classique. Et, pour vous aider à gagner en précision sur certaines tâches comme la retouche photo, une souris sans-fil est offerte et incluse par le géant américain dans son pack disponible à la Fnac.

Au cœur de la machine, le processeur Intel Core i3-1125G4 et les 8 Go de mémoire vive lui permettent de faire tourner aisément la plupart des logiciels de bureautique. D’ailleurs, le pack Microsoft Office 365 comprenant notamment les traditionnels Word, Excel et PowerPoint est offert pendant un an avec le HP 14s.

En plus, aucune crainte qu’il ne vous lâche au beau milieu de la journée, sachant qu’il profite d’une confortable autonomie de 9 heures, et que 45 minutes suffisent à recharger sa batterie à hauteur de 50 %.

Le divertissement également à l’honneur

Si le HP 14s est avant tout pensé pour la productivité, ce PC portable ne manque pas d’atouts pour agrémenter les moments de détente. De quoi rattraper son retard sur les séries phares du moment comme Succession ou Silo à sa pause déjeuner ou appeler ses proches en vidéo tout en prenant le soleil depuis la terrasse d’un café.

Le HP 14s a toute la connectique nécessaire pour diffuser un film sur sa TV. // Source : Glenn Carstens via Unsplash

Le HP 14s dispose à ce titre d’un bel écran FHD de 14 pouces doté de micro-bordures et d’un filtre anti-reflet, avec en son sommet une webcam HD. La marque américaine a tout prévu pour que son PC soit utilisable en toutes circonstances, à l’extérieur avec une forte luminosité ambiante, ou bien depuis le fond de son lit.

Sur ce point, grâce à sa prise HDMI 1.4b et son dispositif Miracast, cet ultrabook offre de larges possibilités pour diffuser un film ou une série vers son téléviseur, et ainsi partager en quelques clics un moment cinéma avec ses proches.

Le reste de la connectique est assez complète. Au programme, HP a prévu 2 ports USB Type-A et 1 USB-C, supportant tous trois une vitesse de transfert pouvant atteindre 5 Gbit/s. Une configuration idéale pour sauvegarder rapidement toutes ses photos de vacances sur un support externe, même si le HP 14s profite déjà d’un SSD de 256 Go.

Un pack complet pour une utilisation clé en main

Le HP 14s-dq2042nf est actuellement disponible à la Fnac au prix de 669,90 euros.

Ce pack HP très complet est à prix doux chez Fnac. // Source : Fnac

Ce PC portable de 14 pouces est proposé au sein d’un pack comprenant :

le PC portable avec une licence Windows 11 ;

une housse pour le protéger lors de vos déplacements ;

une souris sans-fil HP ;

un an d’accès au pack de logiciels de bureautique Microsoft Office 365.

Les adhérents Fnac peuvent bénéficier d’une remise supplémentaire de 33 % sur ce pack, faisant alors tomber son prix à 449,99 euros seulement. L’adhésion à la carte Fnac coûte 9,99 euros par an.

