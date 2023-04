[Deal du Jour] Changer de forfait mobile n’est jamais simple. Parmi les nombreux opérateurs et leurs forfaits tous plus différents les uns que les autres. Afin de choisir le meilleur réseau au meilleur prix, et surtout l’offre qui vous convient le mieux, voici notre sélection des meilleurs forfaits mobiles sans engagement 4G et 5G du moment.

Quelles sont les meilleurs forfaits mobiles du moment ?

NRJ Mobile : la 5G la moins chère

B&You de Bouygues : le plein de data

Prixtel : le forfait flexible

Le forfait 5G NRJ Mobile à moins de 13 €/mois

NRJ Mobile propose un forfait avec 150 Go de données en 5G, sur le réseau Bouygues Télécom, au prix de 12,99 € par mois. L’offre est sans engagement et son prix ne change pas passé la première année. Vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM d’une valeur de 10 €.

NRJ Mobile utilise les infrastructures de Bouygues, un réseau de qualité qui couvre 90 % du territoire. Appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe sont compris dans le forfait. La connexion est excellente, et ce, partout en France, mais aussi à l’étranger. Vous pourrez visionner du contenu en streaming, écouter de la musique, ou jouer en ligne avec une 5G fiable, à un prix attractif. Passé les 150 Go d’internet, le débit sera réduit. Notez qu’en plus des 150 Go de données, 21 Go de data en 4G par mois peuvent être utilisés depuis l’Europe et les DOM. Pratique si vous voyagez.

Un gros volume de data avec le forfait B&You de Bouygues

Bouygues propose son forfait B&You sans engagement, avec 200 Go de data en 4G, au prix de 17,99 € par mois. Vous devrez aussi débourser le montant de la carte SIM, en ce moment d’une valeur de 1 €. Et pour 3 € de plus par mois, vous pouvez bénéficier de la 5G.

Ce forfait mobile de Bouygues Télécom offre une grosse quantité de data. Une telle enveloppe vous permet d’utiliser votre téléphone à peu près autant que vous le souhaitez, sans vous soucier des données consommées. Vous pourrez jouer à des jeux en ligne, regarder des contenus en streaming ou sur YouTube ou utiliser Spotify ou Deezer toute la journée. Si toutefois vous dépassez les 200 Go alloué, le volume sera réduit au-delà.

Pour celles et ceux qui voyagent à l’étranger, 25 Go de data par mois, décomptés sur une partie de votre enveloppe mensuelle, sont utilisables depuis l’Europe et les DOM. Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français sont bien sûr compris dans le forfait.

Le forfait flexible de Prixtel

Prixtel propose des forfaits flexibles 4G et 5G sur le réseau SFR, à partir de 9,99 € par mois, avec un minimum de 100 Go de données 4G avec le forfait Le Grand, et jusqu’à 210 Go de data pour 21,99 € par mois, via le forfait Le Géant. Ces forfaits sont sans engagement. Une option 5G est disponible pour 5 € de plus par mois pour ces forfaits. Vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM de 10 €.

Contrairement aux forfaits traditionnels d’autres opérateurs, les forfaits de Prixtel ne sont pas bloqués à une quantité de données maximum. Pour vous aider à voir ce que l’opérateur propose par rapport à ses concurrents, consultez notre guide des meilleurs forfaits mobiles de 2023. Avec Prixtel, vous pouvez monter jusqu’à 160 Go et 210 Go, en fonction du forfait choisi. Les appels, SMS et MMS sont illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). De 15 Go à 25 Go de data sont à utiliser dans l’U.E et les DOM. L’augmentation de data est temporaire et ne s’active que si vous dépassez un palier pendant le mois en cours. Chaque mois, l’offre revient à sa quantité de data initiale.

Les forfaits flexibles de Prixtel // Source : Prixtel

Pour accompagner votre forfait

👉 Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2023

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.