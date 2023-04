[Deal du jour] La marque Xiaomi propose une gamme de TV 4K, du modèle 43 pouces au modèle 55 pouces, qui utilise le système d’exploitation Fire d’Amazon. Ce sont les premiers téléviseurs commercialisés en France à inclure Fire TV. Des téléviseurs entrée de gamme parfaits pour tous les usages, qui disposent d’un prix réellement attractif.

C’est quoi, la promotion sur les Xiaomi F2 ?

Les téléviseurs F2 de Xiaomi sont actuellement en promotion sur Amazon.

Le modèle 43 pouces, habituellement vendu 359 €, est proposé au prix de 319 €.

Le modèle 50 pouces, vendu 449 € est en ce moment proposé au prix de 369 €.

Enfin, le modèle 55 pouces est habituellement vendu 499 €. Il est en ce moment au prix de 419 €.

C’est quoi, ce téléviseur de Xiaomi ?

Le Xiaomi TV F2 est ce qui se fait de plus simple en matière de téléviseur. Doté d’un contour métallique aux finitions soignées, son design basique, mais propre, en fait un téléviseur qui s’intègre parfaitement dans n’importe quel salon. Ses bords très fins laissent la dalle LED occuper la grande partie de la surface. Cette dernière propose une définition 4K/UHD, avec HDR10. Le F2 est très loin des performances de l’OLED ou du QLED, mais propose une qualité d’image honnête, loin de ce que l’on pourrait penser de modèles entrée de gamme. Le taux de rafraîchissement de 60 Hz, encore une fois, n’atteint pas les performances des TV plus premium, mais reste néanmoins suffisant. Les amateurs de cinéma, comme les joueuses et les joueurs de jeux vidéo, dotés d’un budget restreint, trouveront dans le F2 un excellent compromis.

Le téléviseur de Xiaomi offre des couleurs riches et un contraste de qualité. Les réglages d’usine sont peu pertinents en fonction du contenu visionné. Pour tirer le meilleur de la dalle, un tour dans les réglages devrait peaufiner l’image à votre convenance. La luminosité et les noirs sont parfois capricieux, surtout en plein jour. Ne vous attendez pas à des prouesses techniques, même correctement calibré. Cependant, vous pourrez regarder le contenu 4K des plateformes de SVOD, sans non plus en prendre plein les yeux, et profiter de vos consoles nouvelles générations, en acceptant la latence qui va avec.

Le Xiaomi F2 fonctionne avec Alexa // Source : xiaomi

Les téléviseurs Xiaomi F2 sont-ils une bonne affaire ?

À ce prix, c’est même une très bonne affaire si, et seulement si, vous avez un budget limité. Dans ce cas, les téléviseurs de Xiaomi et d’Amazon sont de bons appareils qui rempliront correctement leur mission. Notre guide des meilleurs téléviseurs de 2023 vous aidera à situer les F2 parmi la concurrence. Niveau audio, les deux haut-parleurs de 12 W proposent un son correct et s’accompagnent des technologies DTS Virtual X et Dolby Audio. Si vous le pouvez, investissez dans une bonne installation sonore type barre de son, grâce aux quelques euros économisés avec cette promotion.

Enfin, un mot sur Fire TV, le système d’exploitation d’Amazon. Le menu principal est organisé à la manière des autres OS de la concurrence, Android pour commencer. Les suggestions sont pertinentes, même si elles mettent forcément l’accent sur Prime Vidéo. La fonction de recherche est bien faite, et malgré un catalogue d’applications plus restreint, l’essentiel est là. La télécommande vocale est bien sûr fournie avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Il vous suffit de parler pour changer de programme, régler le volume, ou ouvrir une application.

