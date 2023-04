[Deal du Jour] Récents sur le marché, YouPrice et Prixtel sont des opérateurs en ligne proposant des forfaits 4G et 5G à des prix très intéressants. Passant par les réseaux de SFR et d’Orange, les abonnements proposent jusqu’à 100 Go pour à peine 10 €/mois. Les forfaits s’adaptent à votre consommation et peuvent monter jusqu’à 200 Go de données en 5G.

Le forfait Le Spring de YouPrice

Pour l’arrivée du printemps, YouPrice propose son forfait ajustable Le Spring. Il commence au prix de 9,99 € par mois pour 100 Go de données 4G, et monte jusqu’à 120 Go pour 14,99 € par mois, sans engagement. L’option 5G est au prix de 5 € de plus par mois. Vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM qui s’élève à 10 €.

C’est quoi ce forfait YouPrice à moins de 10 €/mois ?

YouPrice est un opérateur virtuel qui utilise les réseaux d’Orange et de SFR. Le forfait Le Spring est un forfait flexible, qui vous laisse choisir l’opérateur de votre choix. Il offre au minimum 100 Go de données, jusqu’à 120 Go. Le prix du forfait est alors facturé en fonction de votre consommation de data, et il n’augmente pas passé un an. C’est assurément un forfait avantageux, si vous ne consommez pas les 120 Go de l’enveloppe. 100 Go est un bon volume pour regarder du contenu en streaming, écouter de la musique, ou jouer à des jeux en ligne. Notez que 16 Go de data 4G par mois peuvent être utilisés depuis l’Europe et les DOM, mais seront consommés sur votre enveloppe globale. Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers la France, sont bien sûr compris dans le forfait.

Si par exemple, vous consommez 100 Go de data avec l’option 5G, le forfait vous revient à 14,99 €/mois. Le forfait 100 Go en 5G chez Orange est en ce moment au prix de 16,99 € par mois la première année, puis 31,99 € par mois. C’est donc une excellente affaire. Pour plus de clarté sur l’ensemble des offres et pour vous aider à comparer, consultez notre guide des forfaits mobiles 4G et 5G.

Les forfaits flexibles vous laissent la main dans les datas consommés // Source : Prixtel

Que propose le forfait Prixtel à partir de 10 €/mois ?

Prixtel propose plusieurs forfaits flexibles 4G et 5G, dont Le Grand et le Géant. Le premier commence au prix de 9,99 € par mois pour 50 Go de données 4G, et monte jusqu’à 130 Go pour 15,99 € par mois, sans engagement. Le second est un forfait au prix de 12,99 € par mois pour 120 Go de data, et jusqu’à 200 Go au prix de 18,99 €. Une option 5G est disponible pour 5 € de plus par mois. Vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM qui s’élève à 10 €.

C’est quoi ce forfait Prixtel à partir de 10 €/mois ?

Prixtel est un réseau virtuel qui passe par l’opérateur historique SFR. Les forfaits proposés commencent par un minimum de 50 Go de données. Ce n’est certes pas un gros volume, mais en fonction de l’utilisation que vous faites de votre smartphone, c’est un nombre de data suffisant pour disposer du streaming ou de votre musique, quand vous n’êtes pas connecté au Wi-Fi. L’avantage, comme avec Youprice, c’est que vous n’êtes pas bloqué à 50 Go, et pouvez monter jusqu’à 130 Go pour un prix toujours raisonnable. Et si vous souhaitez disposer de la 5G, le forfait Le Géant met à votre disposition jusqu’à 200 Go de data en 5G pour moins de 19 € par mois. Actuellement, le forfait 150 Go de 5G directement par SFR revient à 34,99 €/mois, par comparaison, Prixtel est un excellent compromis.

Les forfaits Prixtel comprennent les appels, SMS et MMS en illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), ainsi que 15 Go et 25 Go de data à utiliser dans l’U.E et les DOM.

Vous pouvez vous abonner à ces deux forfaits en gardant votre numéro. La souscription à un nouveau forfait est simple et rapide grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur.

