À l’occasion du lancement de leurs nouveaux écouteurs Ear (2), les équipes de Nothing ont eu l’idée de recréer les studios des YouTubeurs tech les plus populaires, puis de déguiser leur patron Carl Pei.

Inconnu il y a 1 an, Nothing réussit à faire parler de lui à chaque fois qu’il fait quelque chose. Si l’entreprise intrigue naturellement de par son histoire (elle a été créée par Carl Pei, l’ex-fondateur de OnePlus parti fâché), Nothing excelle surtout en matière de communication. L’entreprise, qui assume son côté startup qui fait des bêtises, ne fait rien comme tout le monde, et c’est ce qui fait son charme.

Nothing, qui vient de lancer sa deuxième génération d’écouteurs, a eu une idée folle pour faire parler de lui : déguiser son patron en Marques Brownlee, JerryRigEverything, Mrwhosetheboss ou iJustine, qui font partie des YouTubeurs tech les plus populaires aux États-Unis et ailleurs. La blague va si loin que même leurs studios ont été répliqués, ainsi que leurs vêtements.

Carl Pei, passion YouTubeur

Pourquoi avoir eu cette idée ? Depuis quelques mois, Nothing a lancé une chaîne YouTube sur laquelle Carl Pei teste les produits de ses concurrents, comme Apple et OnePlus. Connu pour son franc-parler, Carl Pei ne se gêne étrangement pas pour dire du bien des autres, ce qui rend ses vidéos plutôt intéressantes. Les équipes de Nothing, qui prétendent avoir voulu faire une surprise à leur patron, ont eu l’idée de pousser la blague encore plus loin en répliquant les studios des YouTubeurs préférés de Carl Pei.

Si la vidéo est marrante, c’est parce que Carl Pei joue le jeu. Le « patron le plus cool de la tech », comme il aime s’en donner l’image, imite la voix sexy/ASMR de JerryRigEverything, se donne à cœur joie de porter le même pull que Marques Brownlee (qui fait une apparition en fin de vidéo) et s’amuse même à parler Hindou en parodiant un créateur indien. Les copies sont presque crédibles… et permettent à Nothing de passer des messages positifs sur ses écouteurs, en les testant pour de faux.

Carl Pei en iJustice, c’est l’image du jour. // Source : YouTube/Nothing

Quelle sera la prochaine idée de folle de Nothing ? Au Mobile World Congress de Barcelone, la marque a annoncé que son prochain téléphone, le Phone (2) (successeur du Phone (1)), sera un terminal haut de gamme. Son lancement ne devrait plus trop tarder.

