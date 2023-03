Le 27 mars, le magasin Nintendo eShop va fermer. Si vous souhaitez télécharger un dernier jeu dématérialisé sur votre console, c’est maintenant ou jamais.

La fermeture du Nintendo eShop de la 3DS et de la Wii U nous rappelle une chose : les titres dématérialisés, aussi pratiques soient-ils, n’appartiennent pas vraiment à leurs utilisateurs. 12 ans après le lancement de la 3DS et 11 ans après celui de la Wii U, Nintendo s’apprête à tourner une page de son histoire en fermant définitivement le magasin d’applications de ses deux consoles le 27 mars. Cela veut dire qu’il faut aller vite si l’on souhaite faire le plein de nouveautés avant la fermeture.

On pourra encore télécharger des jeux… si on les possède déjà

À quoi ressemblera le Nintendo eShop de la 3DS et de la Wii U après le 27 mars ? Sur son site, Nintendo explique qu’il sera possible pour ses utilisateurs de « retélécharger du contenu qu’ils possèdent », de « télécharger les mises à jour de logiciel existantes » et « télécharger quelques thèmes gratuits » sur 3DS. Le Japonais précise que ces exceptions ne sont valables que « pour quelque temps », ce qu’on interprète comme un moyen de ne pas faire paniquer celles et ceux qui rateraient la fameuse échéance. À terme, les serveurs devraient être complètement débranchés, ce qui enterrera complètement le magasin dématérialisé de la 3DS et de la Wii U.

La Nintendo Wii U n’a pas été un immense succès, mais la plupart de ses jeux ont eu droit à une nouvelle vie sur Switch. // Source : Nintendo

Toutes les autres fonctions seront débranchées le 27 mars. L’achat de nouveaux jeux, le téléchargement de versions démo, l’obtention d’extensions payantes ou gratuites, l’approvisionnement de son compte avec des codes… Le Nintendo eShop va perdre la quasi-totalité de ses fonctions. Nintendo précise que s’il vous reste du crédit sur son magasin, vous pourrez le transférer sur le compte Nintendo d’une Switch.

Que faire si on possède encore une 3DS ou une Wii U après le 27 mars ? Plusieurs chaînes, comme Micromania ou Amazon, proposent encore des jeux en version physique. Les 3DS et Wii U ne sont pas encore des vestiges, mais leur fin est plus proche que jamais.

