Quelles sont les meilleures offres du moment ?

NRJ Mobile : la 5G la moins chère

Lebara : le meilleur réseau

Red SFR : le bon compromis

NRJ Mobile propose un forfait avec 130 Go de données en 5G, au prix de 12,99 € par mois. L’offre est sans engagement et son prix ne change pas, même passé la première année. Notez que vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM, qui est actuellement à 1 €.

Ce forfait propose 130 Go de données mobiles en 5G, sur le réseau Bouygues Télécom. NRJ Mobile utilise les infrastructures du réseau Bouygues, qui est un réseau de qualité. Il couvre 90 % du territoire et vous profiterez donc d’une excellente connexion partout en France, mais aussi à l’étranger. 25 Go de data 4G par mois peuvent être utilisé depuis l’Europe et les DOM. Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe sont compris dans le forfait.

Pour comparaison, le même forfait chez Bouygues est au prix de 15,99 € par mois. Avec NRJ Mobile, vous pourrez visionner du contenu en streaming, écouter de la musique, ou jouer en ligne avec une 5G rapide, fiable et à un prix attractif. Sachez cependant que passé les 130 Go d’internet, le débit sera réduit. Bien sûr, les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France et l’Europe.

Lebara propose un forfait mensuel avec 130 Go de data en 4G sur le réseau Orange, au prix de 13,99 € par mois. L’offre est sans engagement et se renouvelle tous les 30 jours. La carte SIM est gratuite.

Lebara propose un forfait sur le réseau national d’Orange, à ce jour le meilleur réseau 4G de France. Le forfait comprend les appels, SMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM. Les appels illimités vers 43 destinations internationales sont aussi inclus. 130 Go de données 4G accessibles partout en France est un bon volume de data, qui vous permet d’utiliser vos applications, de regarder du contenu vidéo en streaming ou de jouer en ligne l’esprit tranquille.

Le prix du forfait 130 Go de Lebara ne bougera pas, même passé la première année. Notez que cette offre est exclusive aux nouveaux clients. Lebara n’est pas un opérateur encore très connu, pour vous faire une idée de ce qu’il propose, consultez notre guide des meilleurs forfaits mobiles de 2023.

L’opérateur RED propose un forfait sans engagement avec 200 Go de data en 4G sur le réseau SFR, au prix de 15,99 € par mois. La 5G est disponible pour 3 € de plus par mois. Vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM, d’une valeur de 10 €.

RED utilise les infrastructures de SFR. Le réseau est de qualité et couvre 90 % du territoire. Le forfait 200 Go de 4G proposé par RED existe aussi en 5G pour 3 € supplémentaires par mois. Le forfait comprend les appels, SMS et MMS en illimités, dans toute la France et dans les DOM. 24 Go de data en Europe et dans les DOM/COM sont inclus. Sachez que pour 5 € de plus par mois, vous pouvez bénéficier de 30 Go de data pour l’étranger, dont 20 Go pour la Suisse, les États-Unis et le Canada.

Au-delà de 200 Go de data utilisée, un rechargement de 50 Go à 10 € est possible. Cette offre est sans engagement et vous aurez la possibilité de changer d’abonnement ou de résilier à tout moment.

