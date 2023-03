[Deal du Jour] Cyberghost, le VPN français, sécurise vos connexions en protégeant votre adresse IP. Il est le VPN au meilleur rapport qualité prix du marché. Avec 3 mois offert et plus de 80 % de réduction sur ses abonnements, Cyberghost devient encore plus intéressant.

C’est quoi, l’offre de CyberGhost ?

L’abonnement de 2 ans, plus 3 mois offerts, à CyberGhost est en ce moment proposé au prix de 56,97 €, soit 2,11 € par mois. L’offre est garantie 45 jours, satisfait ou remboursé.

C’est quoi, cette offre sur l’abonnement à CyberGhost ?

Le VPN (réseau privé virtuel) a pour but de masquer votre adresse IP lorsque vous surfez sur le web, et de sécuriser votre connexion internet. De nombreux fournisseurs de VPN sont présents en France, et il est parfois difficile d’en choisir un. Notre guide des meilleurs VPN peut facilement vous aiguiller sur le bon fournisseur, même si bien souvent deux critères ressortent dans le choix d’un VPN : le prix et l’efficacité du réseau. Cyberghost utilise le protocole Wireguard et est le service VPN qui possède le plus grand nombre de serveurs dans le monde. Ses performances sont donc excellentes. Votre vitesse de connexion est améliorée, et vos données personnelles sont préservées.

Concernant la protection des données personnelles et de la vie privée, CyberGhost, comme la plupart des VPN, adopte une politique de non-conservation des données. Alors que plusieurs audits indépendants ont effectué des tests pour déterminer le niveau de sécurité de NordVPN, CyberGhost à eu recours à un seul audit dépendant, qui n’a cependant révélé aucune faille. Toujours est-il que les performances du VPN sont parmi les meilleures du marché. Les taux de transferts sont élevés et parfaitement optimisés pour le streaming ou les jeux en ligne. Le streaming depuis les plateformes de VOD étrangères est aussi possible.

CyberGhost propose plusieurs formules d’abonnement // Source : CyberGhost

Cet abonnement à CyberGhost avec 80 % de remise est-il une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire pour un excellent VPN. Contrairement à d’autres VPN, l’interface de CyberGhost est propre et claire. Les menus et fonctionnalité sont agencés simplement et d’une manière logique, si bien que la navigation est très intuitive. Se connecter à un serveur distant est simple et immédiat, et la plupart des informations sont accessibles d’un simple clic. De plus, si c’est votre premier VPN, CyberGhost est rapide à appréhender, et se connecter à un serveur ou naviguer dans l’interface n’est pas difficile et ne demande pas de connaissances particulières en informatique.

CyberGhost est aussi présent sur mobile (Android, iOS), et propose une expérience identique. L’interface est la même et l’ergonomie toujours au rendez-vous. Enfin, notez que pour 1 € de plus par mois, vous pouvez inclure la Suite CyberGhost Security pour Windows, qui comprend un antivirus et un utilitaire de gestion.

