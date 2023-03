[Deal du Jour] Vous cherchez à passer à la fibre, mais vous ne savez pas quel opérateur vous convient le mieux ? En fonction du prix de l’abonnement ou des débits proposés, c’est souvent difficile de faire un choix. Voici notre sélection des meilleures offres du moment en promotion.

Quelles sont les différentes offres fibres en promo actuellement ?

La Bbox fit de Bouygues à 17 €/mois au lieu de 32 €

Pendant un an avec engagement, la Bbox fit de Bouygues avec la fibre est au prix de 16,99 € par mois. Après les 12 premiers mois, elle revient au tarif normal de 31,99 € par mois, mais vous pourrez résilier.

La fibre RED SFR à 19 €/mois au lieu de 29 €

L’abonnement fibre de RED, quant à lui, est proposé au prix de 18,99 € par mois la première année, avec le premier mois offert. Cette offre est sans engagement. Passé un an, l’abonnement reviendra à son prix normal de 28,99 € par mois, mais vous pourrez résilier.

SFR Fibre Starter à 20 €/mois au lieu de 35 €

Enfin, SFR propose son offre SFR Fibre Starter au prix de 19,99 € par mois avec un engagement d’un an. Passé les 12 premiers mois, l’abonnement sera au prix de 34,99 €, mais vous aurez la possibilité de résilier.

C’est quoi, la Bbox fit de Bouygues ?

Cet abonnement proposé par Bouygues est le moins cher de l’opérateur. Il offre une connexion fibre optique très haut débit, avec des débits jusqu’à 400 Mo/s en téléchargement et en envoi. Vous disposerez d’une connexion suffisante pour surfer sur le web rapidement ou regarder du contenu vidéo dans une excellente qualité, via les plateformes de SVOD et votre smart TV. La Bbox fit convient même si vous êtes en télétravail et souhaitez une connexion stable. Comme vous pouvez le voir dans notre comparateur, ce n’est pas la box ni l’offre fibre la plus rapide du moment, mais c’est l’un des meilleurs rapports qualité-prix actuels, tous opérateurs confondus.

Il n’y a malheureusement pas de box TV avec la Bbox Fit. Un décodeur TV est inclus dans l’offre supérieure Bbox Must, pour 9 € supplémentaire par mois. Sachez néanmoins qu’en plus d’une connexion fibre, vous disposerez des options classiques telles que les appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 pays. Enfin, la configuration est simple et rapide, grâce à l’application de Bouygues Telecom . Vous pourrez aussi piloter votre WiFi, suivre vos factures ou accéder à l’assistance fournie par Bouygues Telecom.

C’est quoi, la fibre avec RED ?

Cette offre fibre très haut débit de RED by SFR propose des débits jusqu’à 500 Mo/s en téléchargement et envoi. L’abonnement s’accompagne du Wi-Fi 5, avec une option Wi-Fi 6 possible, pour 7 euros de plus par mois. Comme pour la Bbox, le décodeur TV n’est pas inclus dans l’offre. Il vous en coutera 29 € pour en profiter, plus 3 € supplémentaires par mois. Il vous donne accès aux applications et aux plateformes de SVOD. Si vous ne possédez pas de Smart TV, l’offre peut être intéressante, mais pas essentielle si vous recherchez juste une connexion fibre.

En plus de la connexion internet, vous disposez d’une ligne téléphonique avec appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM et dans plus de 100 pays. Les appels illimités vers les mobiles sont en ce moment compris avec l’offre.

Le comparateur de forfaits fibre Numerama regroupe les offres de différents fournisseurs // Source : Numerama

C’est quoi, la fibre avec SFR ?

Comme RED, l’offre SFR Fibre Starter propose une connexion fibre jusqu’à 500 Mo/s en téléchargement et envoi, avec le Wi-Fi 5. Contrairement aux précédents offres, cet abonnement fibre comprend la SFR Box 7 TV, un décodeur TV en qualité 4K HDR, qui vous permet de profiter de services et d’applications de streaming sur votre téléviseur. Une ligne téléphonique avec appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM et dans plus de 100 pays est aussi ouverte.

Sachez que si vous souscrivez aux offres Fibre Power et Fibre Premium, les services de SVOD Disney+ et Amazon Prime sont en ce moment offert pendant 6 mois.

