[Deal du jour] Bouygues propose la Bbox fit avec le forfait fibre à moins de 17 € par mois. La Bbox fit est une offre simple, avec des débits certes plus bas que d’autres offres, mais suffisants si vous cherchez à vous équiper de la fibre à un petit prix.

C’est quoi, cette offre fibre Bbox fit à moins de 17 €/mois ?

Pendant un engagement d’un an, l’offre fibre avec la Bbox fit est au prix de 16,99 € par mois. Après les 12 premiers mois, elle repasse à son tarif normal de 31,99 € par mois, mais vous aurez la possibilité de résilier.

Que propose cette offre Bbox fit de Bouygues ?

L’offre Bbox fit propose la fibre optique très haut débit, jusqu’à 400 Mo/s en téléchargement et en envoi. Même si d’autres offres plus onéreuses et d’autres opérateurs proposent une connexion fibre optique plus rapide, les débits offerts avec la Bbox fit restent confortables. Dans le cas d’une utilisation quotidienne d’internet chez vous, cette Bbox vous permet de disposer d’une connexion suffisante pour regarder du contenu 4K en streaming via les plateformes de VOD, ou télécharger des jeux rapidement sur votre console. Pour du télétravail, le très haut débit de la Bbox est suffisant.

L’offre possède aussi les appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 pays. L’application dédiée de Bouygues Telecom permet une configuration simple et rapide en quelques clics, et la ligne internet est disponible le premier jour de l’installation.

Les autres offres de Bouygues, plus complètes // Source : Bouygues

Est-ce que la Bbox fit est une bonne affaire à ce prix ?

À moins de 17 € par mois pendant un an, c’est une bonne affaire et l’un des meilleurs rapports qualité-prix actuels. Malheureusement, à ce prix, vous ne disposez que de la fibre. Si vous voulez un décodeur TV pour transformer votre téléviseur en Smart TV, l’abonnement Bbox Must le propose. Pour 8 € supplémentaire par mois, vous aurez des débits plus rapides, jusqu’à 1 Go/s en téléchargement et 700 Mo/s en envoi, ainsi que le décodeur TV Bbox 4K. Cette offre est au prix de 24,99 € par mois pendant un engagement d’un an, puis 41,99 € par mois. Enfin, une offre baptisée Ultym est disponible au prix de 30,99 € par mois durant un an (puis 50,99 €) et comprend 6 mois d’abonnement gratuit à Disney+.

Enfin, l’application mobile de Bouygues vous aide à piloter le WiFi, suivre vos factures ou accéder à l’assistance de Bouygues Telecom en cas de problèmes.

