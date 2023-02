L’autonomie et le design sont au cœur de ce nouveau Honor Magic 5 Lite. Pour moins de 380 euros (330 euros, avec 50 euros de réduction offerts grâce au code AMG5L50CPS), le constructeur promet un smartphone au design particulièrement soigné et à tarif doux.

Deux jours d’autonomie sans broncher, qui tiennent dans un appareil plus fin que votre portefeuille : voici la promesse très alléchante du tout nouveau smartphone Honor Magic 5 Lite.

Outre un prix de base plus qu’attractif (379,90 sans réduction), le cadet de la gamme Magic 5 complète sa fiche technique d’un module photo dont le capteur principal caracole à 64 mégapixels.

Léger et performant : ce sont les deux grands arguments de ce nouvel Honor Magic 5 Lite. // Source : Honor.

Bonne nouvelle, jusqu’au 7 mars, vous pouvez obtenir ce qui s’annonce comme un excellent smartphone pour seulement 329,90 euros, le tout livré avec un Honor Band 7 d’une valeur de 59,90 €, grâce au code AMG5L50CPS.

Découvrez le Honor Magic 5 Lite à 329 euros AMG5L50CPS

Un smartphone tout en finesse

Pour moins de 400 euros, Honor a fait le choix d’un design sans concession. Avec moins de 8 mm d’épaisseur, et à peine 175 g, il est assurément parmi les produits les plus fins et les plus légers du marché.

Le Honor Magic 5 Lite est disponible en 3 couleurs. // Source : Honor

Son aspect est d’ailleurs particulièrement réussi avec des bords légèrement incurvés, et un dos brillant disponible en trois coloris : noir (Midnight Black), vert (Emerald Green) et argent (Titanium Silver). Pour compléter l’ensemble, Honor a apposé une caractéristique jusque-là réservée à ses produits plus haut de gamme : un module photo arrière totalement rond.

À l’avant, c’est un bel écran incurvé OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz qui permet une navigation fluide. Là encore, Honor a implémenté un composant haut de gamme pour ce smartphone qui ouvre la gamme des nouveaux Magic 5.

Deux jours d’autonomie sans flancher

Autre gros atout de ce smartphone à moins de 400 euros : sa batterie de 5100 mAh et sa charge rapide de 40W. En 78 minutes montre en main, vous pourrez passer de 0 à 100 % de batterie et partir en week-end sans avoir besoin d’emporter votre chargeur.

En utilisation normale, le Honor Magic 5 Lite peut en effet tenir 48 heures sans fléchir. Un véritable coup de maître, sachant que les charges rapides se retrouvent habituellement sur des smartphones de gamme supérieure.

Un module photo équilibré

Pour compléter le tout, le constructeur a placé à l’arrière de son smartphone un triple module photo rond, une caractéristique esthétique habituellement présente sur les produits très haut de gamme de Honor.

Le module photo du Honor Magic 5 Lite : à droite, le capteur principal, à gauche l’ultra grand-angle et en haut, le capteur macro. // Source : Honor.

On retrouve sur le capteur principal une définition de 64 mégapixels, qui offre d’excellents résultats tant sur la saturation que sur la définition d’image. Pour compléter cette configuration, le constructeur y a ajouté un second module équipé d’une optique ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.

Une configuration polyvalente qui permettra tant d’assurer vos photos en faible lumière, que vos portraits.

La force du Honor Magic 5 Lite : des concessions point trop n’en faut

Pour son prix attractif, le Honor Magic 5 Lite fait les bons choix sur le reste de sa fiche technique. Il équipe ainsi son smartphone d’un Snapdragon 695, parfait à la fois pour une utilisation classique, et pour faire tourner les jeux gourmands comme Genshin Impact ou Fortnite. Le Snapdragon 695 assure également la compatibilité avec la 5G.

À cela s’ajoute une configuration classique, mais efficace de 6 Go de RAM et 128 Go de Mémoire de stockage. Honor propose par ailleurs, via la HONOR RAM Turbo, d’ajouter 5 Go de RAM virtuelle au smartphone pour booster la puissance de traitement du smartphone.

Derrière le design, se cache une configuration solide. // Source : Honor.

Le smartphone vient enfin livré avec Android 12, l’avant-dernière version du système d’exploitation made in Google. L’assurance d’aller jusqu’à, a minima, Android 14 dans les mises à jour.

Une offre de lancement généreuse

Pour 379,90 euros, le Honor Magic 5 Lite est donc un excellent rapport qualité/prix aussi bien dans le fond que dans la forme. Efficace et endurant, il offre une très belle fiche technique dans un châssis travaillé avec soin.

Pour son lancement, Honor propose le Magic 5 Lite à seulement 329,90 € grâce au code AMG5L50CPS. Un bracelet Honor Band 7 d’une valeur de 59,90 euros est également compris dans le pack de lancement. Le tout nouveau bracelet signé Honor possède un très bel écran AMOLED de 1,47 pouces, une autonomie de presque deux semaines et un suivi des principaux marqueurs comme le sommeil, le cardio et le SpO2. Une offre intéressante à durée limitée qui prendra fin le 7 mars.

