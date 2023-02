Les catacombes de Paris n’auront plus de secrets pour vous grâce à ce site. Vous pouvez l’utiliser pour vous déplacer dans les célèbres sous-terrains parisiens. Vous pourrez même les voir à 360 degrés, avec un casque de réalité virtuelle.

Vous avez toujours voulu visiter les fameuses catacombes de Paris, mais vous habitez loin de la capitale ? Vous n’avez pas envie de descendre sous terre vous-même ? Ou bien, vous voulez voir au-delà de ce que la visite officielle propose ? Nous avons la solution pour vous.

Paul Maréchal, un développeur fan des catacombes parisiennes, a créé début 2023 un site spécialisé qui vous permettra d’explorer de plus près ces endroits mythiques en 3D et en réalité augmenté sur iPhone. Et, si vous possédez un casque de réalité virtuelle, vous serez même capable de visiter certaines salles en immersion. Pour vous balader, c’est par ici, sur le site catacombes.xyz.

Vous pouvez visiter cette salle, surnommée « Cube ». // Source : Paul Maréchal

Visitez les catacombes de Paris comme si vous y étiez

En tout, 28 lieux ont été modélisés et sont visitables depuis le site. Ils sont tous répertoriés avec de petits points rouges sur une carte du sud de Paris. Vous pourrez voir le nom donné à chaque salle, et il vous suffira de cliquer dessus pour vous retrouver devant la modélisation en 3D. Vous aurez également l’option d’afficher la salle en réalité augmentée depuis votre iPhone, ou bien d’y accéder directement avec un casque de réalité virtuelle.

« J’ai créé ce site pour garder une trace de cet incroyable patrimoine historique de la ville de Paris qui est souvent méconnu et sous-estimé », nous a indiqué Paul Maréchal par mail. Ce dernier a pu scanner les salles « en utilisant la photogrammétrie et un capteur Lidar », des techniques qui lui ont permis de créer des modélisations en 3D et en VR pour les casques.

À travers ce site, il souhaite avant tout faire « découvrir des caractéristiques architecturales et des détails historiques » des anciennes carrières parisiennes, « qui sont difficiles à voir autrement ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que le pari est réussi. Vous pouvez visiter depuis le confort de votre appartement les catacombes, et sans risquer de prendre une amende : on rappelle qu’il est interdit de descendre dans les carrières parisiennes en dehors du musée officiel.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.