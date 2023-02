[Deal du Jour] Les Google Pixel Buds A-Series sont des écouteurs true-wireless à l’excellent rapport qualité-prix. Ils sont encore plus abordables pendant les soldes d’hiver. Sortis en 2021, ils n’ont rien perdu de leur qualité et disposent d’une bonne autonomie. Si vous n’avez pas un gros budget à consacrer à une paire d’écouteurs, les Buds A sont une valeur sûre.

C’est quoi, la promotion sur ces écouteurs sans fil de Google ?

Les Pixel Buds A-Series sont normalement vendus 99 €, mais sont régulièrement en promotion autour de 85 €. Pour les soldes, Amazon les propose en ce moment au prix de 74,25 €.

C’est quoi, ces écouteurs Pixel Buds A de Google ?

Les Buds A sont des écouteurs intra-auriculaires qui possèdent un bon maintient dans l’oreille, grâce à leur forme plate et compacte. Ils ne dépassent pas des oreilles et se font rapidement oublier une fois en place. Le boitier qui les accompagne est petit, de forme ovale et tient facilement dans une poche. Les écouteurs sont simples à appairer en Bluetooth et facile à utiliser. La surface tactile des oreillettes vous permet de changer de piste ou de gérer vos musiques ou vos appels. Malheureusement, les commandes tactiles n’offrent pas la possibilité de contrôler le volume.

Les Pixel Buds A sont parfaitement adaptés à une utilisation en extérieur, dans le cas d’activités sportives. Ils sont certifiés IPX4 et résistent à la pluie, aux éclaboussures et à la transpiration. Un système d’évent est présent sur les oreillettes, afin d’éviter la sensation désagréable de pression. Une bonne idée, mais qui empêche l’isolation passive d’être efficace. En dehors de ça, leur robustesse et leur conception de qualité en font des écouteurs adaptés à tout usage.

Les écouteurs Pixel Buds A soldés sont-ils une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire si vous recherchez une paire d’écouteurs simple et abordable. Les transducteurs 12 mm présents dans les écouteurs offrent une qualité sonore suffisante pour profiter de sa musique. Les basses sont bien présentes et ne prennent pas toute la place. Les médiums sont à leur juste place et les aigus ne sonnent pas faux. Si toutefois vous n’êtes pas convaincu par les réglages par défaut, l’application Pixel Buds vous permet de modifier l’audio et de l’adapter à vos préférences. N’attendez pas des modifications en profondeur, mais juste de quoi pallier les petites faiblesses sonores.

Les écouteurs de Google ne possèdent pas de réduction de bruit active, mais l’option « son adaptatif » permet d’ajuster le niveau sonore de votre musique par rapport au niveau ambiant. Enfin, l’autonomie promise est de 5 h avec une seule charge et près d’une journée entière avec le boîtier de charge. Ce dernier se recharge via USB-C.

