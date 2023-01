En cas de souscription à l’une de ses offres Bbox Fibre avec 24 mois d’engagement, Bouygues Telecom propose une Xbox Series S pour 1 euro. Une bonne affaire pour les joueurs occasionnels, ou un moyen de les enfermer chez un opérateur ?

« Votre Xbox dès 1 euro ». Non, il ne s’agit pas d’une arnaque. Sur son site, l’opérateur Bouygues Telecom propose de repartir avec la console Xbox Series S de Microsoft en cas de souscription à l’une de ses offres Bbox Premium, avec un engagement de 24 mois (et en renonçant aux promotions habituelles, mais nous y reviendrons). Bon plan ou piège ? Numerama a sorti la calculette.

Un calcul sur 2 ans

Officiellement, la Xbox Series S coûte 299,99 euros. Cependant, lors de certaines opérations commerciales, il n’est pas rare de voir Microsoft la brader. À Noël 2022, on l’a par exemple régulièrement trouvée sous les 230 euros.

Quel prix faut-il prendre en compte dans nos calculs ? Numerama a décidé d’être gentil et de partir du prix officiel de la console, auquel s’ajoutent 38,99 euros pour les 3 mois de Game Pass Ultimate inclus. Pour 1 euro, Bouygues Télécom « offre » donc un pack d’une valeur de 338,98 euros, en partenariat avec La Vitrine High-Tech.

Voici les deux offres proposées par Bouygues. // Source : Capture Numerama

Deux offres sont proposées par Bouygues Télécom. Voyons combien elles coûtent vraiment sur 2 ans, lorsque l’engagement prend fin :

Bbox must (1 Gbps + 700 Mbps, en Wi-Fi 6) à 41,99 euros par mois pendant 2 ans + la Xbox et le Game Pass à 1 euro : 1 008,76 euros sur 24 mois.

Bbox ultym (2 Gbps + 800 Mbps, en Wi-Fi 6E) à 50,99 euros par mois pendant 2 ans + la Xbox et le Game Pass à 1 euro : 1 224,76 euros sur 24 mois.

Voilà maintenant les prix auxquels reviendraient les mêmes offres si la Xbox était achetée séparément, en prenant en compte la première année de promotion normalement proposée avec les Bbox :

Bbox must à 24,99 euros par mois la première année + 41,99 euros la deuxième + la Xbox + le Game Pass : 299,88 + 503,88 + 299,99 + 38,99 = 1 142,75 euros sur 24 mois, soit 133,99 euros de plus.

Bbox ultym à 30,99 euros par mois la première année + 50,99 euros la deuxième + la Xbox + le Game Pass : 371,88 + 611,88 + 299,99 + 38,99 = 1 322,74 euros sur 24 mois, soit 97,98 euros de plus.

Pour une personne qui ne voudrait donc que ces offres de Bouygues Télécom, l’offre avec une Xbox peut s’avérer rentable. Cependant, elle contraint à souscrire aux offres Fibre les plus chères de l’opérateur.

La manette de la Xbox Series S est fournie avec la console. // Source : Microsoft

Partir au bout de 12 mois est le meilleur plan

Puisque Bouygues Télécom vend son offre Bbox Gaming seulement avec ses offres les plus chères, l’addition s’avère quoiqu’il arrive salée à la fin des 24 mois. Refaisons donc la même simulation avec des offres moins chères, mais équivalentes sur le papier. Chez Bouygues et ailleurs.

Bbox fit (400 Mbps + 400 Mbps) à 16,99 euros par mois la première année + 31,99 euros la deuxième + la Xbox + le Game Pass : 203,88 + 383,88 + 299,99 + 38,99 = 926,74 euros sur 24 mois, soit 82,02 euros de moins qu’avec l’offre Bbox Gaming.

Sosh Fibre (300 Mbps + 300 Mbps) à 19,99 euros par mois la première année + 29,99 euros la deuxième + la Xbox + le Game Pass : 239,88 + 359,88 + 299,99 + 38,99 = 938,74 euros sur 24 mois, soit 70 euros d’économie par rapport à l’offre Bbox Gaming.

Freebox Pop (5 Gbps + 700 Mbps) à 29,99 euros par mois la première année + 39,99 euros la deuxième + la Xbox + le Game Pass : 359,88 + 479,88 + 299,99 + 38,99 = 1 178,74 euros sur 24 mois, soit 169,98 euros en plus par rapport à l’offre Bbox Gaming.

Sur le fond, les offres Gaming de Bouygues sont donc bonnes, puisqu’elles permettent de faire des économies tout en profitant d’une offre haut de gamme. Cependant, un client malin pourrait alléger la facture en changeant d’opérateur au bout de 12 mois. Avec 1 an de Bbox must à 24,99 euros et 1 an de Sosh à 19,99 euros, en plus de la Xbox et du Game Pass, la facture s’élèverait à 878,74 euros, soit 130 euros de moins que l’offre Bbox Gaming de base. Le changement d’offre est, une nouvelle fois, le meilleur moyen de réaliser des économies.

L’offre de Bouygues, à défaut de vraiment casser les prix, n’est pas mauvaise. Elle permet bel et bien d’obtenir une Xbox moins chère, même si le prix des forfaits proposés est plus élevé que chez la concurrence. Attention cependant : de futures promotions sur la Xbox Series S pourraient remettre en question tous nos calculs, d’autant plus que les offres Bbox Gaming vous engagent 24 mois (SFR avait eu la même idée avec la PS5 il y a plusieurs mois).

