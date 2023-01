[Deal du jour] Le dernier aspirateur balais de Dyson, le V15 Detect est actuellement en solde. Modèle entrée de gamme de la série des V15 Detect, il a pourtant tout d’un grand, avec son capteur piezo, son écran LCD et son filtre à particule. Dans le cadre des soldes d’hiver, il est en promotion sur le site officiel de la marque.

C’est quoi, la promotion sur ce dernier aspirateur Dyson ?

L’aspirateur balai V15 Detect de Dyson est en promotion sur le site officiel. Vendu habituellement 699 €, il est en ce moment proposé au prix de 549 €.

C’est quoi, cet aspirateur V15 Detect de la marque Dyson ?

Le Dyson V15 Detect est l’un des modèles les plus performants du fabricant. Il est équipé de la brosse Motorbar, efficace sur les poils d’animaux et les cheveux. Cette brosse permet aussi d’adapter la puissance d’aspiration en fonction de votre type de sol : tapis, moquettes et sols durs. À vous de la nettoyer régulièrement afin de ne pas perdre en qualité d’aspiration. Ce modèle V15 Detect ne s’accompagne malheureusement pas de la brosse Fluffy, équipée du laser. Ce dernier a pour utilité de révéler la poussière lors du passage de l’aspirateur, mais n’est clairement pas indispensable au V15. Si toutefois il vous fait de l’œil, le modèle Absolute est aussi en promotion à 649 €.

En puissance Auto ou en mode Boost, le V15 Detect aspire efficacement. Plusieurs passages seront parfois nécessaires pour obtenir un résultat impeccable, surtout en mode Éco, ou l’autonomie est optimisée, au détriment de l’efficacité. Niveau batterie, le mode Boost vient à bout de l’aspirateur en moins de 20 minutes, tandis qu’en mode Éco, comptez une bonne heure d’aspiration. Il se recharge en quatre heures environ.

Le modèle avec laser est aussi en promotion // Source : Dyson

Le V15 Detect de Dyson soldé vaut-il le coup ?

À moins de 550 €, c’est une bonne affaire, si vous souhaitez un aspirateur efficace et facile à utiliser. Pour les fans de technologie, Dyson dote son V15 d’un écran qui transmet les informations du compteur de particules. L’écran vous indique en temps réel tout un tas de données sur les résidus aspirés. Le capteur piezo, ici utilisé pour identifier ces particules, évalue en continu la poussière, afin d’augmenter la puissance d’aspiration si nécessaire. L’appareil affiche aussi des informations sur la performance et l’autonomie.

Niveau poids, il atteint les 3 Kg et s’avère rapidement lourd si vous l’utilisez longtemps. Mais sa bonne maniabilité parvient à le rendre tout de même agréable à utiliser.

