Votre adolescent vous réclame plus d’indépendance et souhaite pouvoir régler ses achats comme vous, par carte bancaire ? Découvrez le compte WeStart de Ma French Bank destiné aux jeunes et à leurs parents.

La gestion d’un compte et d’une carte bancaire est une étape importante dans la responsabilisation d’un adolescent. Mais attention à ne pas se mettre financièrement en danger.

Filiale de La Banque Postale, Ma French Bank dispose d’une offre WeStart à 2 euros par mois spécialement pensée pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans. Avec ce compte bancaire, les mineurs peuvent avoir leur propre carte bancaire sans prendre le moindre risque. Les découverts sont interdits et les plafonds sont fixés par les parents. En plus, ces derniers peuvent garder un œil sur toutes les dépenses de leurs enfants via l’application WeStart de Ma French Bank.

Apporter plus d’autonomie à son ado

Bien que le compte bancaire WeStart soit spécifiquement dédié aux 12-17 ans, il fonctionne comme un compte bancaire standard dépourvu d’autorisation de découvert. Il offre toutefois aux parents une visibilité et un contrôle renforcé des opérations.

Leur permettre de garder un œil sur le compte de leur enfant est d’autant plus important que l’offre WeStart intègre une carte bancaire Visa internationale. Elle permet aux adolescents titulaires de ce type de compte de régler leurs achats en France comme à l’étranger. C’est un atout de taille lorsqu’ils sont amenés à partir en voyages scolaires par exemple.

Avec WeStart, les ados peuvent gérer leur compte comme des adultes, directement depuis leur smartphone. // Source : Ma French Bank.

Au-delà d’offrir un véritable moyen de paiement aux jeunes, ce compte se démarque des autres offres par toutes les fonctionnalités proposées au sein de l’application WeStart de Ma French Bank.

Disponible sur Android et iOS, elle permet à l’adolescent de gérer son compte comme un adulte et de :

consulter son solde en temps réel, ainsi que l’historique de ses opérations ;

rembourser des amis en réalisant un virement par SMS ;

réclamer de l’argent de poche par SMS à ses parents en cas de besoin ;

bloquer sa carte en cas de vol ou de perte ;

récupérer le code secret de sa carte bancaire en cas d’oubli.

Un contrôle parental pour limiter les risques

Si, grâce à WeStart, les adolescents peuvent découvrir en toute sécurité comment fonctionne un compte bancaire et faire un premier pas vers la vie d’adulte en s’offrant par exemple une place de cinéma ou un déjeuner au restaurant, les parents ont un accès total au compte.

L’application WeStart de Ma French Bank permet d’alimenter le compte de son enfant en quelques clics. // Source : Ma French Bank

Avec WeStart, ils bénéficient de leur propre interface sur une application dédiée avec, au programme :

une visibilité sur l’ensemble du compte et des opérations réalisées ;

la possibilité d’alimenter le compte en quelques clics par carte bancaire ;

la gestion des plafonds de retrait et de paiement de la carte Visa de leur enfant ;

la mise en opposition de la carte bancaire en cas de vol ou de perte avérée.

L’argent de poche prend alors une tout autre dimension qu’avec les espèces. C’est une bonne manière de les responsabiliser avant l’âge adulte.

Un compte bancaire à petit prix et rapide à ouvrir

Bien que l’offre WeStart soit complète et accompagnée d’une carte Visa internationale, elle reste très abordable et ne coûte que 2 euros par mois. Aucun frais supplémentaire n’est prélevé, sachant que même les règlements par carte et les retraits effectués à l’étranger sont gratuits.

Si la gestion du compte WeStart est simple et pratique, son ouverture l’est tout autant. Tout se fait en ligne, directement depuis le site internet de la banque en ligne ou dans un bureau de poste. Il suffit de transmettre les justificatifs d’identité des parents et de l’enfant concerné, ainsi que la copie du livret de famille. La banque vous demande ensuite de signer électroniquement le contrat et le tour est joué !

Il ne reste plus qu’à installer l’application sur votre smartphone, ainsi que sur celui de votre enfant. En cas de besoin, pour toute question relative au fonctionnement du compte ou de l’application, les équipes de Ma French Bank sont disponibles par téléphone, par chat, ainsi que sur les réseaux sociaux.