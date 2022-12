C’est un langage très connu. Mais, savez-vous pourquoi SQL porte ce nom ?

Si vous avez déjà mis les mains dans de la programmation informatique, vous avez très certainement croisé tôt ou tard du SQL. C’est sûrement le langage de manipulation de bases de données le plus réputé. Vous connaissez probablement le sens de son acronyme, d’ailleurs : Structured Query Language, soit langage de requête structurée.

Square puis Sequel puis SQL

Mais, savez-vous pourquoi les deux concepteurs du SQL, Don Chamberlin et Ray Boyce, ont opté pour ce nom ? Il faut pour cela se plonger dans les pages de l’IEEE Annals of the History of Computing, une revue scientifique dédiée à l’informatique. Dans le numéro 34 de la publication, publié au quatrième trimestre 2012, Don Chamberlin revient justement sur les origines du SQL.

Nous sommes alors au début des années 70. Chamberlin et Boyce se disent qu’il est possible de concevoir un langage relationnel accessible au plus grand nombre, sans qu’ils aient besoin d’avoir une formation spécifique en programmation informatique ou en mathématiques. À l’origine, les deux partenaires produisent un premier jet, qu’ils appellent Square (Carré, en anglais).

Si vous avez déjà fait de la programmation informatique, vous avez dû croiser du SQL. // Source : Stephen Phillips

Square signifiait « Specifying Queries as Relational Expressions », ce que l’on peut traduire par « Spécifier des requêtes en tant qu’Expressions Relationnelles ». En 1973, Chamberlin et Boyce démarrent un projet semblable, qu’ils nomment Sequel. Là encore, le nom peut être déplié pour expliciter le sens du projet : « Structured English Query Language » — « langage de requête structurée en anglais ».

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu’en 1977. À cette date, Chamberlin découvre que Sequel est un nom qui peut lui valoir des ennuis dans le champ des droits des marques. La décision est alors prise de compresser le nom Sequel en SQL, en éjectant toutes les voyelles. Et, c’est ainsi que le langage a obtenu son nom définitif.