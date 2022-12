[Deal du Jour] Les claviers gaming G915 et G Pro de Logitech sont en promotion, respectivement à moins de 120 € et moins de 80 €. Conçus pour le gaming, ils sont rétroéclairés, et possèdent tous deux une excellente qualité de frappe.

C’est quoi, la promotion sur ces claviers gaming Logitech ?

Le clavier gaming sans fil G915 de Logitech est généralement trouvable autour de 160 €. Il est actuellement proposé par Amazon au prix de 119,99 €.

Le clavier G Pro quant à lui est un clavier filaire trouvable habituellement autour de 115 €. Amazon le propose en ce moment au prix de 76,99 €.

C’est quoi, ce clavier G915 de la marque Logitech ?

Le G915 est un clavier sans fil pensé pour le gaming. Ses interrupteurs Low Profile se déclinent en trois types différents : Linéaire, Clicky ou Tactile. La version Tactile, ici en promotion, propose une très bonne qualité de frappe avec une excellente force d’activation. Ses touches sont assez discrètes et l’absence de bruit est agréable. Si vous n’êtes pas habitués aux claviers mécaniques, il vous faudra sans doute un temps d’adaptation pour prendre en main le G915. Mais la frappe fluide et confortable, ainsi que la réactivité des touches, valent vraiment le coup de s’y habituer. Pas d’inquiétude, l’anti-ghosting est présent, afin d’éviter les erreurs dues aux frappes sur plusieurs touches simultanées.

Le G915 est ses interupteurs apparents // Source : Logitech

Le G915 est un clavier sobre et bien conçu. Les interrupteurs sont visibles sous les touches pour donner un look gaming minimaliste assumé. Les finitions sont bonnes, avec un châssis en plastique noir et des finitions en aluminium du plus bel effet. La technologie sans-fil Lightspeed propose un clavier sans latence avec un taux de rapport de 1 ms. Il est réactif et peut fonctionner grâce à un émetteur-récepteur USB ou en Bluetooth. Logitech promet plus de 10 jours d’autonomie dans le cas d’un usage quotidien avec le rétroéclairage activé. Si ce dernier est désactivé, comptez plusieurs mois.

C’est quoi, ce clavier G Pro de Logitech ?

Le G Pro est aussi équipé d’interrupteurs mécaniques qui offrent une excellente qualité de frappe et une grande réactivité. Contrairement aux touches tactiles du G915, les touches du G Pro sont malheureusement assez bruyantes. Le clavier est aussi tenkeyless, soit dénué de pavé numérique. Plus classique dans l’ensemble, il propose tout de même des raccourcis multimédias et deux touches spéciales pour activer le mode Jeu et le rétroéclairage.

Le G Pro plus classique, mais robuste // Source : Logitech

À défaut d’être élégant, le G Pro est robuste. Les finitions sont bonnes, mais le clavier peut donner une impression de milieu de gamme, notamment à cause de son revêtement en plastique. Son poids de presque 1 Kg n’en fait pas le clavier le plus léger de sa catégorie, mais la stabilité est au rendez-vous. Le confort d’utilisation aussi, avec une inclinaison sur deux niveaux.

Est-ce que ces claviers de Logitech sont une bonne affaire avec ces promotions ?

À ces prix, les deux sont intéressants si vous recherchez des claviers confortables et performants pour de longues sessions de gaming. Le G915 est assurément plus adapté à de longs temps de jeu, grâce à ses touches tactiles plus confortables et moins bruyantes. Plus élégant aussi, il trouvera mieux sa place sur votre bureau. Néanmoins, pour moins de 80 € le G Pro est un clavier robuste et efficace qui pourra plaire, y compris aux non-gamers qui cherchent un clavier polyvalent à l’excellente frappe.

Pour aller plus loin avec les claviers

👉 Consultez notre article pour nettoyer correctement son clavier d’ordinateur

👉 Lisez notre article pour savoir ce qu’il faut faire si vous renversez un liquide sur votre clavier.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.