Et si vous protégiez votre iPhone sans l’enfermer dans un gigantesque bloc de plastique disgracieux ? C’est ce que vous propose ShopSystem, une firme française spécialisée dans les coques pour iPhone d’une finesse et d’une sobriété inégalée.

Rayures disgracieuses, écrans ou dos brisés, coins écornés : nombreux sont les smartphones à porter les stigmates de notre quotidien. Et encore, on ne parle là que de menus désagréments cosmétiques… Car il suffit d’une chute ou d’un choc malencontreux pour que tout s’arrête. La lente dégradation, ou la fin prématurée de nos smartphones, n’est toutefois pas une fatalité

Il existe de nombreuses manières de protéger ces appareils aussi utiles qu’onéreux, en particulier dès qu’il est question d’iPhone. Et si « faire attention » semble déjà être un premier pas dans la bonne direction, cela ne suffit pas toujours. Heureusement, il existe sur le marché de nombreux acteurs dont la vocation est de vous aider à protéger votre smartphone. ShopSystem est l’un d’eux, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il prend son travail à cœur.

ShopSystem, c’est quoi exactement ?

Vous ne connaissez sans doute pas ShopSystem et pourtant : cette société basée à Lyon est actuellement leader sur le segment des coques de protection fines pour iPhone en France. Fondée en 2008, ShopSystem a adopté une philosophie simple qui repose sur deux piliers.

Le premier, et sans doute le plus important, est d’assurer la protection des smartphones avec le plus d’efficacité. Une tâche à laquelle s’attelle chaque jour l’équipe d’ingénieurs maison en développant des matériaux et procédés capables de résister aux aléas du quotidien.

Le second, c’est la finesse et l’élégance. ShopSystem met un point d’honneur à ne pas altérer le design des produits Apple en créant des coques fines et sobres. Vous ne trouverez pas ici de logo imposant ou de couleurs criardes, mais des produits qui épousent les lignes de l’iPhone. Mieux, ShopSystem prend systématiquement en compte les dernières avancées d’Apple, comme le MagSafe, et garantit que ses coques ne gênent pas leur utilisation.

ORIGINAL : tout le savoir-faire de ShopSystem dans une coque

La coque ORIGINAL illustre à merveille la philosophie portée par ShopSystem en offrant une protection quasi invisible à votre iPhone. Et ce n’est pas là un vain mot : cette coque en polypropylène de haute qualité ne fait que 0,33 mm d’épaisseur. Une seconde peau qui permet de protéger votre appareil de l’usure quotidienne (poussière, rayure, frottements) et des chutes légères.

La coque ORIGINAL // Source : ShopSystem

Mieux, cette coque inclut des bordures supplémentaires au niveau de l’écran et du bloc photo pour éviter que ces éléments ne soient directement en contact avec les surfaces sur lesquelles vous déposez votre téléphone. Une manière, une fois encore, de minimiser les risques de rayure.

Les différents coloris de la coque ORIGINAL // Source : ShopSystem

La coque ORIGINAL est disponible en 5 coloris (bleu, blanc, violet intense, noir sidéral et noir total), dont quatre semi-transparent qui laissent entrevoir le logo Apple. Proposée à partir de 34,99 euros pour un iPhone SE, elle est vendue 36,99 euros pour les différents modèles d’iPhone 14.

PHANTOM : la transparence avant tout

La coque PHANTOM de son côté, reprend dans les grandes lignes les caractéristiques de l’ORIGINAL, et offre une protection similaire. Il existe toutefois quelques différences notables, la première étant qu’il s’agit là d’une coque entièrement transparente, qui permet de profiter en permanence du coloris de votre iPhone. Mieux, le constructeur garantit que cette coque ne jaunit pas, même après plusieurs années.

La coque PHANTOM // Source : ShopSystem

Il s’agit aussi d’une coque un brin plus grosse que l’ORIGINAL, même si l’on reste sur une protection extrêmement fine avec 0,44 mm d’épaisseur. Les rebords au niveau de l’écran et du bloc photo sont là encore présents, pour une protection efficace contre les chocs légers et les rayures. Pour ne rien gâcher, ShopSystem a doté cette coque d’un revêtement oléophobique qui permet notamment d’éviter les traces de doigts disgracieuses.

La coque Phantom, fine et invisible // Source : ShopSystem

La coque PHANTOM est proposée à un tarif identique à celui de l’ORIGINAL, soit 34,99 euros pour les iPhone les plus anciens (de l’iPhone 8 à l’iPhone XR), et 36,99 euros pour les modèles les plus récents, dont l’iPhone 14.

Quels sont les autres produits proposés par ShopSystem ?

Si les coques ORIGINAL et PHANTOM sont les produits phares du catalogue de ShopSystem, il ne s’agit pas là des seules références proposées par le constructeur. En y regardant de plus près, il est possible de découvrir deux coques supplémentaires (Dana et Invisible), ainsi que des protections en verre trempé pour écrans.

La coque DANA

Cette coque fabriquée en Nylon TR90 et en alliage de polymère DynaShockP a pour vocation d’offrir une protection optimale à votre iPhone. Son épaisseur de 1 mm, ses coins renforcés et les protections accrues autour de l’écran et du bloc photo permettent de résister aisément aux chocs et aux rayures, mais également aux chutes jusqu’à 3 mètres.

La coque DANA // Source : ShopSystem

La coque INVISIBLE

Ce grand classique de chez ShopSystem se démarque par sa finesse (0,77 mm) et son minimalisme. Transparente, elle vient protéger votre iPhone sans altérer son design, et offre une protection complète, bouton, caméras et écran compris.

Les coques ShopSystem s’ajustent comme une seconde peau // Source : ShopSystem

Les protections en verre trempé

Quelle que soit la coque choisie, l’écran reste encore exposé aux chocs et rayures. Afin de le protéger, ShopSystem vous propose ses protections en verre trempé ultrarésistant (indice de dureté 9H). Parfaitement adaptées aux écrans d’iPhone, elles sont extrêmement fines et ne gênent en rien l’usage du téléphone grâce à la compatibilité avec la fonctionnalité Haptic Touch.

Les protections en verre trempé // Source : ShopSystem

Profitez d’une réduction de 10 % sur votre première commande chez ShopSystem

Si vous êtes intéressé par les produits proposés par ShopSystem, c’est peut-être le bon moment pour vous laisser séduire. En ce moment, et pour une durée limitée, vous pouvez profiter d’une réduction de 10 % sur votre première commande. Comment ? Eh bien tout simplement en entrant le code promotionnel NUMERAMA au moment de votre commande, ou en cliquant sur le lien situé un peu plus bas (le code sera alors appliqué automatiquement).

Le minimalisme de ShopSystem se retrouve même dans l’emballage de ses produits // ShopSystem

Petit plus non négligeable, ShopSystem étant basé à Lyon, votre commande sera traitée et expédiée dans les plus brefs délais, soit 2 à 3 jours ouvrés pour les livraisons sur le territoire français.