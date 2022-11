[Deal du jour] Le sac Out of Office de la célèbre marque Eastpak apporte une mise à jour à son sac au design culte. Il possède en effet un plus gros volume de rangement afin de s’adapter à un public plus large. Il convient ainsi pour toutes les situations.

C’est quoi, la promotion sur ce sac à dos Eastpak ?

Pour le Black Friday, Amazon propose une bonne réduction sur le sac à dos Eastpak Out of Office. Souvent en promotion autour de 45 €, le modèle bleu (triple denim) est ici proposé au prix de 29,50 €.

C’est quoi exactement, ce sac Out of Office d’Eastpak ?

Le sac à dos culte d’Eastpak se décline en plusieurs versions, dont le modèle Out of Office. Ce dernier est une mise à jour pensée afin de l’adapter à un plus large public. Son look casual est un très bon compromis entre différents styles. Les plus jeunes y retrouveront le sac tendance de leurs années lycées. Les autres y verront un sac populaire dans sa version « adulte ». Ses dimensions de 44 cm x 29,5 cm x 22 cm vous offrent la possibilité de ranger de nombreuses affaires, dont un PC portable. Sa contenance de 27 litres est adaptée aux actifs qui l’utiliseront pour se rendre au travail.

Le Eastpak Out of Office permet de tout faire rentrer sans forcer. L’intérieur du sac est bien conçu avec une poche intérieure en filet qui limite le bazar. Dommage qu’aucune des deux poches présentes dans le sac ne soit rembourrée.

L’intérieur de l’Eastpak Out of Office // Source : Eastpak

L’Eastpak Out of Office est-il une bonne affaire pour le Black Friday ?

À moins de 30 € c’est une excellente affaire si vous cherchez un sac pratique et pour tous les jours. Le Out of Office est simple et passe partout. Ne vous attendez pas à un confort incroyable, malgré ses bretelles rembourrées et son dos matelassé. Mais pour une utilisation basique, il conviendra parfaitement. Le manque de souplesse des sangles peut être un réel problème. Mais le Out of Office n’est pas non plus un sac de randonnée et il assure surtout là où on l’attend.

Ce qu’il perd en confort, il le gagne en effet en maintient. Léger, le sac est aussi très résistant avec d’excellentes finitions. Et en cas de pluie, son imperméabilité protègera efficacement vos affaires. Le Out of Office est un très bon sac polyvalent et bien pratique au quotidien. Il est disponible en plusieurs coloris et styles.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.