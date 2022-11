Pour cette édition 2022 du Black Friday, TCL a vu les choses en grand. Littéralement. Le constructeur propose de nombreuses ristournes sur ses téléviseurs les plus grands, comme le C73 dans ses versions 85 ou 98 pouces.

Fabricant reconnu de l’industrie, TCL est connu pour deux choses : proposer des téléviseurs équipés des dernières avancées en matières d’affichage, et adopter un positionnement tarifaire plus abordable que la moyenne. Une bonne manière de démocratiser des technologies autrement réservées à des modèles très haut de gamme, et permettre à chacun et chacune de bénéficier d’une belle qualité d’image sans pour autant se ruiner.

Sortie dans le courant de cette année, le C73 illustre parfaitement cette politique. Cet écran 4K, équipé d’une dalle QLED 120 Hz pouvant aller jusqu’à 98 pouces, embarque aussi tout un arsenal de fonctionnalité de pointe sans pour autant que la facture n’explose. Habituellement vendu aux alentours de 4 999 euros, le modèle le plus grand profite d’une jolie réduction pour le Black Friday, et est, par exemple, proposé à 2 999 euros chez Fnac. La version 85 pouces de son côté, tombe à 1 699 euros chez Darty, en cumulant une réduction et une ODR (offre de remboursement) de 200 euros

Pourquoi choisir une grande TV ?

Opter pour un grand, voire très grand écran, a de nombreux avantages. Le principal réside sans doute dans la qualité de l’image diffusée. Au-dessus de 60 pouces, difficile de trouver autre chose que de la 4K (ou de la 8K à condition d’y mettre le prix).

Voilà de quoi afficher une image précise et détaillée, qui permet d’apprécier les contenus diffusés dans les meilleures conditions possibles. D’autant plus que la plupart des sources actuelles, chaînes de TV ou services de streaming, proposent nativement des films et séries dans ce format.

Mais ce n’est pas là le seul avantage que l’on peut trouver à un grand téléviseur. Posséder un grand écran dans son salon, c’est pouvoir accueillir de nombreux spectateurs à vos côtés. Que vous ayez envie de visionner le dernier House of the Dragon entre amis, vibrer devant un match de foot ou bien disputer des parties endiablées sur Mario Kart, personne ne sera lésé.

Le téléviseur C73 // Source : TCL

Seul élément à prendre en considération au moment du choix de la diagonale : la taille de votre salon. Un écran de grande taille nécessite un certain recul. Comptez entre deux à trois mètres si vous décidez de prendre un téléviseur de 85 pouces ou plus.

Quels sont les principaux atouts du TCL C73 ?

Comme toujours avec TCL, la fiche technique de cet écran en met plein les mirettes avec des fonctionnalités que l’on retrouve la plupart du temps sur des téléviseurs haut de gamme.

À commencer par la dalle QLED, qui est sans doute le point fort de cet écran. La technologie Quantum Dot employée sur cette dalle permet au C73 d’afficher des couleurs vives, précises et des noirs profonds. La compatibilité 4K HDR Pro permet d’améliorer l’expérience en proposant un contraste poussé et donc une image réaliste. Enfin, l’affichage 120 Hz (sur les modèles 85 et 98 pouces) assure une fluidité de tous les instants, sans accros, et ce, quelle que soit la source.

Côté son, le C73 peut compter sur un ensemble de haut-parleurs ONKYO compatibles avec la norme Dolby Atmos. Pour rappel, cette norme permet d’obtenir un son immersif grâce à une spatialisation poussée, notamment sur le plan vertical. Les sons semblent venir de tout autour de vous pour coller au mieux à ce qui se passe à l’écran.

Téléviseur C73 85 pouces // Source : TCL

Enfin, le TCL C73 est un écran taillé pour le divertissement. Ce téléviseur propose une expérience connectée complète grâce à Google TV et Google Assistant. Vous pouvez accéder très simplement à de nombreuses applications de streaming (YouTube, Netflix, OCS, Disney+) ou à de petits jeux via le Google Play Store. Pour ne rien gâcher, la compatibilité avec Chromecast et AirPlay 2 sont assurées nativement.

Côté gaming, ce C73 est entièrement compatibles avec les consoles dernières génération grâce à son port HDMI 2.1. De quoi jouer en 4K à 120 Hz, et profiter de technologies comme le taux de rafraîchissement variable (VRR) ou le mode automatique à faible latence (ALLM) qui offrent une expérience de jeu plus fluide.

Découvrez les offres TCL du Black Friday

Dans le cadre du Black Friday, TCL vous propose de découvrir ces plus grands écrans C73 à prix réduit. Le modèle 98 pouces perd ainsi 2 000 euros pour tomber à 2 999 euros chez Boulanger, et ce, pendant toute la durée de l’opération. Vous pourrez le trouver à un tarif équivalent chez Darty.

De son côté, le TCL C73 85 pouces passe à 1 699 euros pour quelques jours chez Darty grâce à une jolie réduction et une ODR de 200 euros. Vous pourrez aussi le découvrir à ce tarif chez Boulanger.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.