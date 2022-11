Le groupe Meta a lancé un service pour retrouver son numéro ou son adresse mail dans les bases de données Facebook, Messenger ou Instagram et de les supprimer. Cet outil est en ligne depuis plusieurs mois et la société n’a jamais communiqué dessus.

Meta, la société mère de Facebook, a discrètement déployé un nouvel outil pour permettre aux internautes de vérifier si l’entreprise détient leurs coordonnées, comme leur numéro de téléphone ou leur adresse mail, et de les supprimer. Ce service est disponible depuis mai 2022 selon le média américain Insider, bien que le groupe n’en ait jamais fait la communication.

Tomber sur la page en question serait vraiment un coup de chance, puisque rien n’indique qu’un tel outil existe.

Comment supprimer votre numéro de téléphone de la base de données de Facebook

On vous facilite la tâche : cliquez directement sur ce lien pour accéder au service en question.

Oui, votre numéro peut -être dans la base de données de Facebook, même si vous n’avez jamais eu de compte

Si vous ne disposez pas du lien, la démarche est infiniment plus longue : il faut aller dans les Pages d’aides de Facebook, puis Mode d’emploi, faire défiler l’ajout d’amis et cliquez sur Vous connaissez peut-être, se rendre en bas de page sur Informations destinées aux personnes qui n’utilisent pas Meta et enfin dans la partie Comment les non-utilisateur·ices exercent-ils ou elles leurs droits de personne concernée ? on trouve le fameux lien sur très discret Cliquez-ici.

Autant dire que Meta a bien caché cette fonctionnalité.

Le lien pour trouver le service en question est dissimulé dans les onglets des pages d’aides. // Source : Numerama

Une fois sur la page, vous pouvez taper votre numéro de téléphone ou adresse mail et si Meta le détient dans ses bases de données — il y a de fortes chances que oui — vous pouvez le supprimer et le bloquer. Il faut ensuite croire le groupe sur parole lorsqu’il déclare avoir effacé vos informations.

Les coordonnées des personnes jamais inscrites

L’entreprise explique que même si vous ne vous êtes pas inscrit aux applis de Meta — Facebook, Messenger ou Instagram — elle peut toujours avoir vos coordonnées.

La société demande aux utilisateurs s’inscrivant à l’une de ses applications de partager leurs contacts téléphoniques, pour les aider à trouver des amis. Meta, dont les applications combinées comptent près de 3 milliards d’utilisateurs quotidiens, a accumulé une quantité inconnue, mais probablement gigantesque, de coordonnées personnelles de personnes qui n’ont jamais créé de compte, ni choisi de partager leurs informations. On rappelle également que Meta est détenteur de la messagerie WhatsApp mais dans ce cas précis, il n’est pas possible de supprimer son numéro puisque ce dernier sert d’identifiant.

Numerama a testé auprès d’un proche qui ne s’est jamais inscrit sur Facebook ou Instagram et son numéro de téléphone était bien présent dans les bases de données. On vous recommande donc de vérifier à votre tour.