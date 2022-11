Principalement connu pour son activité d’hébergeur, OVHcloud dispose de nombreuses autres prestations variées qui comprennent notamment une offre fibre pro simple d’accès et financièrement abordable. Si la fiabilité d’une connexion Internet est primordiale pour vous, c’est l’offre adaptée qu’il vous faut.

OVHcloud, anciennement OVH, fait partie des prestataires web les plus connus en France et à l’international. Ce sont surtout ses offres liées à l’hébergement et au cloud qui ont bâti sa réputation et qui lui assurent actuellement une excellente santé financière.

Ce que l’on sait moins en revanche, c’est que le groupe comprend aussi OVH Télécom, un fournisseur d’accès à Internet qui destine sa proposition aux entreprises et aux personnes à la recherche d’une connexion fibre haut de gamme.

Lancée en 2018, l’offre fibre d’OVH a récemment connu une refonte pour la simplifier et la rendre plus attractive. Aujourd’hui, Fibre Pro s’adresse aussi bien aux petites entreprises qu’aux indépendants, aux streamers ou encore aux particuliers.

En effet, si vous êtes en quête d’une proposition qui garantit la fiabilité pour profiter d’une connexion performante pour travailler, pour jouer ou pour vous divertir, l’offre Fibre Pro d’OVH Télécom s’avère très intéressante. Ses tarifs débutent à partir de 35,99 euros HT, soit 43,19 euros TTC par mois.

La Fibre Pro chez OVHcloud, c’est aussi pour les particuliers

En résumé, tout le monde peut accéder à la Fibre Pro d’OVHcloud. Si, précédemment, le FAI affichait cinq abonnements différents, il a récemment décidé de se concentrer sur une seule et unique proposition. Plus claire, l’offre Fibre Pro d’OVHcloud à l’ambition d’offrir les meilleures performances à un prix maîtrisé. OVHcloud se veut le plus transparent possible sur ses tarifs comme en témoigne sa nouvelle brochure tarifaire (fichier .pdf).

L’offre Fibre Pro est basée sur la fibre en FTTH (Fiber to the Home) pour apporter, jusqu’à votre entreprise ou votre domicile, une fibre donnant accès à un débit descendant (téléchargement) jusqu’à 1 Gb/s, et un débit ascendant (envoi) jusqu’à 800 Mb/s.

Des performances maximales qui se différencient de ce que propose la concurrence, qui dépasse assez rarement les 500 Mb/s en upload. Autant dire que si vous avez besoin d’une connexion internet stable et performante, pour streamer par exemple, l’offre d’OVHcloud est une solution de choix.

Une offre fibre qui vous permet de streamer confortablement // Source : Unsplash

Le tout est accessible à partir d’un modem routeur avec LAN Gigabit et WIFI en location. Vous pouvez aussi utiliser et configurer votre propre modem si vous préférez.

À cela s’ajoutent différentes prestations incluses dans l’offre de base :

La GTI 8HO (garantie de temps d’intervention de 8 heures ouvrées)

IP fixe IPv4 /32 + préfixe IPv6 /56, très utiles pour les entreprises

Il est également possible d’ajouter des prestations à la carte, qui s’appuient sur le savoir-faire d’OVHcloud :

Un forfait VoIP Entreprise Mobile

La création d’emails pro en @ovh.fr avec un espace de stockage de 10 Go

La possibilité de disposer d’une GTR 10HO (garantie de temps de rétablissement)

Des options garantissant un débit minimum vital pour son activité, couplé à une GTR

Il faut également savoir que certains modems fournis par OVHcloud sont des modems reconditionnés par la société française Itancia Again. Depuis le 1er janvier 2021, OVHcloud a ainsi fourni pas moins de 1945 produits reconditionnés, ce qui représente une économie CO2 de 53 228 KgCO2 (l’équivalent de 53 allers-retours Paris-New York en avion).

La promesse d’OVH Télécom : des garanties de service professionnelles

Disposer d’un débit élevé pour tous les usages professionnels et privés, c’est bien. Mais avoir l’assurance que cette connexion de qualité est disponible en permanence, c’est mieux. OVH Télécom s’y engage, en affichant une garantie de temps d’intervention (GTI) de 8 heures ouvrées, comprise dans le prix de l’abonnement Fibre Pro.

Il est possible de bénéficier d’une garantie de temps de rétablissement (GTR) de 10 heures ou de 4 heures ouvrées en option et de s’assurer d’un débit minimum symétrique garantis de 5 Mb/s ou 20 Mb/s sur les 1Gb/s. Des prestations qui s’adaptent aux besoins de votre activité professionnelle dans toutes les situations : pour l’envoi d’emails volumineux, lors de la diffusion d’un live vidéo avec une qualité de vidéo constante ou pour s’assurer que votre client ne connaisse aucune lenteur lors d’une transaction.

OVH Télécoms garantit une bonne connexion // Source : OVH

La gestion de l’abonnement Fibre Pro d’OVH Télécom passe par un espace client ou bien par l’API mise à disposition par le FAI. Enfin, un service client est entièrement dédié aux abonnés de l’offre, pour obtenir une réponse rapide en cas de problème.

Combien coûte la Fibre Pro d’OVHcloud ?

L’offre fibre unique d’OVHcloud est accessible à partir de 35,99 euros HT par mois, ce qui correspond à 43,19 euros TTC pour les particuliers, avec un engagement de 12 mois dans tous les cas. Un tarif plancher et unique qui, contrairement à ce que pratique la concurrence, n’augmente pas subitement après un an.

Il est possible d’ajouter différentes options comme le modem à partir de 2 euros HT, la ligne SIP à 3,5 euros HT, et d’autres propositions à découvrir directement sur le site de OVH Télécom.

Avec cette nouvelle offre fibre, OVHcloud permet à tout le monde, entreprises, indépendants et particuliers, d’accéder à une proposition dotée d’une qualité de service fiable et accessible, avec des options à la carte.

C’est un choix intéressant si vous cherchez en priorité à disposer d’un très haut débit performant sans vous encombrer des à-côtés généralement disponibles chez d’autres FAI français, et qui sont facturés même si vous ne les utilisez pas. Il s’agit également d’une proposition particulièrement compétitive pour les petites entreprises : elle est globalement moins chère que les offres de la concurrence. Autant de bonnes raisons de s’y intéresser.