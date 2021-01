Vous avez peut-être utilisé ses services pour héberger votre site web. Mais connaissez-vous l'histoire derrière le nom d'OVHCloud ?

Qu’il est loin le temps où OVH était une toute petite entreprise française. Fondée en 1999 par Octave Klaba, l’entreprise a su devenir en l’espace de vingt ans une société qui compte dans le domaine de l’hébergement. Si elle est certes encore très loin des poids lourds du secteur, elle n’a pas nécessairement à rougir de la comparaison avec des géants comme Amazon, Microsoft ou Google.

Vingt ans après sa fondation, l’entreprise s’est d’ailleurs offert une nouvelle identité. En 2019, elle a annoncé s’appeler désormais OVHCloud, pour souligner le poids qu’ont l’informatique des nuages (« cloud computing ») et l’hébergement à distance dans ses activités — plus de 70 % du chiffre d’affaires se concentre sur les solutions cloud, notait le groupe en octobre 2019.

OVH ?

Mais si l’on comprend bien le sens de la partie cloud dans le nom d’OVHCloud, que veut dire OVH ? Cette question, nous ne sommes pas les seuls à nous l’être posée : on trouve par exemple des fils de discussion sur le sujet sur les forums d’OVH en 2009 et même en 2004 — il y a une éternité en temps web. En 2004, Facebook naissait à peine, l’ADSL était loin d’être partout et MSN Messenger était the place to be.

Il s’avère qu’OVH est en fait un acronyme du pseudonyme qu’Octave Klaba utilisait quand il était encore étudiant en informatique. C’est ce que confirme un portrait de l’intéressé dans les colonnes du magazine Capital, mais aussi une plongée dans les plus anciennes pages d’OVH, archivées dans la mémoire du net : OVH signifie Oles Van Herman, le surnom qu’il se donnait quand il était élève ingénieur à l’Icam Lille.

Au fil du temps, toutefois, le sens d’OVH a pu être réinterprété. Comme le montrent les deux fils de discussion sur les forums de l’hébergeur, des jeux de mots ont vu le jour sur OVH. Il a ainsi été présenté comme l’acronyme de « On Vous Héberge » (ce qui n’est pas idiot au regard des activités de l’entreprise), « Octave Vend de l’Hébergement », ou même « Online Virtual Hosting » pour lui donner un côté mondialisé.

