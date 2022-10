[Deal du Jour] La récente tablette Samsung Galaxy Tab S8 Ultra est en promotion à un très bon prix sur Rakuten. Elle est dotée d’un écran OLED de 14,6 pouces, une taille idéale pour celles et ceux qui regardent beaucoup de contenus sur leur tablette.

C’est quoi, la promotion sur la Galaxy Tab S8 Ultra de la marque Samsung ?

La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, modèle 128 Go, est vendue au prix de 1 219,99 € sur le site officiel de la marque. Trouvable autour de 1 000 € sur plusieurs sites marchands, elle est actuellement à 860 € sur Rakuten. Attention, avant de valider le panier, une garantie Casse et Vol d’une valeur de 58,99 € s’ajoute automatiquement. Veillez à bien l’enlever si elle ne vous intéresse pas.

C’est quoi, cette tablette de Samsung ?

Avec son écran OLED de 14,6 pouces, la Galaxy Tab S8 Ultra est la plus grande tablette du marché. Le nouvel iPad Pro M2 pour comparaison ne fait que 12,9 pouces. Plus proche d’un ordinateur portable que d’une tablette, la S8 Ultra est taillée pour regarder du contenu en streaming, jouer aux jeux vidéo ou simplement naviguer sur le web. L’image est belle et l’excellente luminosité offerte par l’OLED n’est jamais agressive. Les pixels auto-éclairés qui composent la dalle offrent des noirs parfaits. La tablette de Samsung n’a pas à rougir face à certains téléviseurs haut de gamme.

En termes de performances, le processeur Snapdragon 8 Gen 1 offre une expérience fluide. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz permet une utilisation sans ralentissement, même avec des applications ou des jeux gourmands. Niveau autonomie, sa batterie peut tenir plusieurs jours dans le cas d’une utilisation normale. À noter que la 5G est en option.

La Galaxy Tab S8 Ultra est idéale pour regarder des films ou séries. // Source : Numerama

Est-ce que la promo sur la Galaxy Tab S8 Ultra est une bonne affaire ?

À 860 € c’est une excellente affaire, pour qui souhaite investir dans une des meilleures tablettes du marché. Niveau interface, le mode DeX permet d’ouvrir les applications Android sous forme de fenêtres. DeX vous offre aussi la possibilité d’utiliser la tablette comme un ordinateur. Vous pourrez alors y brancher une souris ou encore un clavier, afin d’en faire pour le coup un véritable PC portable. Le stylet S-Pen est aussi inclus avec la tablette.

On le répète, mais la Galaxy Tab S8 Ultra est une grande tablette. Attention donc à bien visualiser ses dimensions avant de l’acheter. Avec une taille de presque 15 pouces, elle ne se tient pas facilement dans la main et elle ne possède malheureusement pas de pied intégré. Idem pour le transport, pas forcément simple ni recommandé. La S8 Ultra est une tablette incroyable et parfaitement adaptée au visionnage de contenu, bien calé dans son canapé. Pas vraiment transportable, elle restera plus souvent à la maison qu’avec vous dans le train.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.