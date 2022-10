[Deal du Jour] L’enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II est principalement conçue pour un usage intérieur. Ce puissant haut-parleur s’adapte à toutes les pièces et délivre un son à la hauteur de son look.

C’est quoi, la promotion sur la Marshall Stanmore II ?

L’enceinte Marshall Stanmore II est vendue sur le site officiel de Marshall au prix de 369 €, et trouvable sur les sites marchands autour de 320 €. Amazon propose actuellement le modèle blanc au prix de 275 €.

C’est quoi, cette enceinte portable de Marshall ?

Qui dit Marshall dit design. La Stanmore II ne déroge pas à la règle et propose un look vintage qui ressemble aux traditionnels amplis Marshall. Son boîtier en bois est recouvert de similicuir et sa grille avant est du plus bel effet, avec le logo Marshall apposé. Ce style unique s’accompagne tout de même d’un inconvénient majeur, son poids de 4.65 kg. Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas d’une enceinte nomade, mais plus d’un haut-parleur d’intérieur. À noter que les quatre pieds antidérapants font un super boulot pour maintenir le tout efficacement.

Un panneau de contrôle sur le dessus comprend une prise jack ainsi que les boutons de volumes et les divers réglages sonores. À l’arrière, une prise RCA permet de connecter une platine vinyle. Chose originale, pour allumer la Stanmore II, il faudra actionner un bouton sous forme de levier. Cela n’a bien sûr aucun intérêt dans l’absolu, mais c’est sacrément cool. L’enceinte se connecte en Bluetooth 5.0 et autorise jusqu’à 10 mètres de portée.

L’enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II // Source : Marshall

Cette enceinte de Marshall est-elle une bonne affaire ?

Avec un prix en dessous de 280 €, c’est assurément une bonne affaire pour une enceinte de cette marque. La profondeur des basses est bluffante pour sa taille, et le son est globalement bien équilibré. Les aigus manquent un poil de précision, mais en plus des boutons de réglages présents sur le dessus, Marshall propose une application avec un égaliseur plutôt bien fichu. Vous pourrez alors personnaliser le son du haut-parleur à votre convenance. Volume à fond, le son ne grésille pas et reste agréable. Vous pourrez facilement sonoriser n’importe quelle pièce de votre intérieur sans problème.

Petite précision qui a son importance, la Stanmore II fait un excellent travail avec la musique, mais ne conviendra pas forcément si vous l’utilisez comme haut-parleur sur votre téléviseur. Dans le cas d’un film, le traitement des voix ne sera pas optimal et le tout sonnera brouillon. Enfin, sachez que le modèle proposé en promotion est de couleur blanche. Pour les puristes, le modèle noir bénéficie aussi d’une réduction, mais moins importante et est au prix de 329 €.

Pour aller plus loin avec les enceintes

👉 Notre guide des meilleures enceintes Bluetooth de 2022

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.