[Deal du jour] Sorti en 2021, le LG C1 est toujours un des meilleurs téléviseurs du marché aujourd’hui. OLED, 4K, 55 pouces et connecté… Il coche toutes les cases.

C’est quoi, la promotion sur ce TV LG ?

Rue du Commerce propose 35 % de réduction sur le téléviseur LG OLED55C1 4K de 55″, qui voit ainsi son prix passer de 1 499 € à 979 €. Il faut ajouter à ça les frais de livraison, de 14,99 euros.

C’est quoi exactement ce téléviseur 4K de LG ?

Malgré l’arrivée de la nouvelle gamme C2, les téléviseurs C1 sont toujours des valeurs sûres. Le OLED55C1 est un téléviseur 4K doté d’une belle dalle OLED de 55 pouces, soit une diagonale de 140 cm, qui affiche une définition Ultra HD. Les amateurs de film d’épouvante seront comblés à l’approche d’Halloween, cet écran promet en effet des contrastes quasi parfaits ainsi que des noirs profonds. Idéal pour restituer le plus fidèlement possible une ambiance à l’écran. Les gameuses et gamers ne seront pas en reste et pourront profiter du remake de Silent Hill 2 dans des conditions optimales. Le LG C1 offre d’ailleurs un excellent taux de rafraîchissement à 120 Hz, pour une fluidité idéale pendant les sessions de jeu. Pour les plus peureux, rassurez-vous, la luminosité de la dalle OLED, même poussée au maximum, ne dénature pas l’image ni les couleurs d’excellente qualité. Enfin, ce TV de LG embarque aussi la technologie Dolby Atmos pour une amplitude sonore au top.

Face à la gamme C2, ce téléviseur OLED de LG est-il toujours une bonne affaire ?

Télécommande du LG OLED C1 // Source : LG

À moins de 1 000 € c’est même une excellente affaire, face aux récents modèles C2, encore très onéreux. La nouvelle gamme apporte son lot d’innovations, à commencer par un poids considérablement réduit. Le modèle C2 pèse moins de 15 Kg, contre 23 Kg pour le C1 (mais posé sur un meuble, est-ce que ça change quelque chose ?) La dalle OLED est aussi un peu plus lumineuse, mais globalement, LG C1 et LG C2 restent très similaires. La nouvelle puce Alpha 9 Gen 5 est plus performante sur le papier, mais les deux modèles affichent une qualité d’image HDR et un flux 4K à 120 Hz à peu de chose près identique. Le filtre anti-reflet fait un excellent travail sur les deux modèles. Seul l’angle de vision est légèrement meilleur sur le modèle le plus récent, mais à moins de regarder votre téléviseur en biais, le modèle C1 est presque aussi bon sur ce point.

Pour le système d’exploitation, webOS dote le C1 d’une interface propre et fluide. Les modèles C2 offrent une meilleure gestion des profils afin d’obtenir des suggestions personnalisées sur la page d’accueil. À vous de voir si ces suggestions de contenus suffisent à investir dans la nouvelle gamme. Toujours en terme d’accessibilité, le C2 intègre directement dans le téléviseur un micro. Il vous permet de communiquer avec l’assistant vocal ThinQ sans avoir à toucher la télécommande. Mais rassurez-vous, la télécommande de votre C1 fera de même. Ce téléviseur LG OLED55C1 offre donc avec cette promotion l’un des meilleurs rapports qualité-prix dans la gamme des téléviseurs OLED.

