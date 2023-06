La communication en champ proche (NFC), très utilisée notamment pour les cartes bancaires, fonctionnera bientôt d’un peu plus loin. Le forum derrière cette technologie prépare une mise à jour qui permettra de capter facilement les équipements à 3 ou 4 cm de distance, au lieu de 2 cm aujourd’hui. Un gain qui devrait rendre l’emploi du NFC encore plus commode.

Ce sera toujours de la communication en champ proche, mais ça sera bientôt de la communication sans fil un peu moins proche. Le consortium derrière le NFC (Near Field Communication) a pour projet d’augmenter la distance requise pour la transmission de données entre deux terminaux compatibles. Objectif ? Rendre son emploi encore plus commode.

Le NFC est une technologie qui est désormais très courante dans la vie quotidienne et beaucoup s’en servent d’ailleurs sans savoir de quoi il s’agit ou comment elle marche. On la retrouve classiquement dans les cartes bancaires, certains titres de transport, les smartphones récents ou dans divers produits — la technologie figure dans les statuettes Amiibo de Nintendo, par exemple.

Un terminal de paiement et une carte bancaire. // Source : rawpixel

Dans la vie courante, le NFC vise à rendre certaines interactions plus rapides et plus simples : on peut par exemple franchir les portiques dans les gares en passant son titre de transport au-dessus d’un lecteur dédié. On peut également s’en servir pour valider un paiement sur un terminal adapté — quand vous faites vos courses ou bien réglez la note au restaurant.

Quelques centimètres de plus

L’extension de la portée pratique du NFC figure parmi les cinq actions à mener d’ici à 2028. Aujourd’hui, la communication se fait à une portée typique de 2 centimètres — le communiqué du NFC Forum, paru le 21 juin, évoque néanmoins des connexions NFC « limitées à une portée de 5 mm ». Dans un cas comme dans l’autre, cela reste une distance réduite.

Ce qu’il faut retenir, c’est que le NFC fonctionne sur quelques centimètres à peine. Il y a, certes, des dispositifs capables de fonctionner un peu plus loin (jusqu’à 10 cm), mais ce cas de figure n’est pas le plus courant. Comme le pointe BFM, une extension de la portée du NFC aura comme bénéfice concret de réduire les risques d’échec de lecture, avec un signal ayant une meilleure porte.

« Le forum NFC examine des portées 4 à 6 fois supérieures à la distance de fonctionnement actuelle » NFC Forum

« Le forum NFC examine des portées 4 à 6 fois supérieures à la distance de fonctionnement actuelle », ajoute le communiqué. « Même une augmentation modeste de la portée rendrait les transactions et les actions sans contact plus rapides et plus faciles. Elle améliorerait également la convivialité en réduisant la précision nécessaire à l’alignement de l’antenne. »

Concrètement, la nouvelle portée du NFC pourrait se situer jusqu’à 3 à 4 cm, selon le site NFCW, qui reprend sur les propos du directeur général du NFC Forum, Mike McCamon. L’intéressé a évoqué ces distances à l’occasion du Contactless World Congress au début du mois de juin.

