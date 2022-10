Les promotions pleuvent cette semaine. Après les Prime Days, c’est au tour de Bouygues Telecom de lancer une vague de réduction sur plusieurs smartphones. Le Samsung Galaxy S22 passe à 1 euro (+ 8 €/mois pendant 24 mois) avec un forfait Sensation 170 Go.

Bouygues Telecom vient tout juste de lancer son opération Les Grands jours. Derrière cet évènement se cache une série de promos sur plusieurs smartphones milieu et haut de gamme. L’opérateur offre ainsi jusqu’à 150 euros de remises sur des modèles comme le Samsung Galaxy S22, qui tombe à 1 euro (+ 8 €/mois pendant 2 ans) en marge d’un forfait Sensation.

Et ce n’est pas le seul appareil à bénéficier d’un bon plan qui cumule remise immédiate, ODR et reprise de votre ancien smartphone.

Le Samsung Galaxy S22 à 1 euro (+ 8 €/mois pendant 24 mois)

Avec sa diagonale de 6,1 pouces, le Samsung Galaxy S22 est un smartphone “compact” si l’on considère les standards actuels. La prise en main est donc plus simple que sur un téléphone classique.

C’est un petit smartphone qui embarque le meilleur des technologies de Samsung. La dalle AMOLED FHD+ est parfaitement calibrée et son taux de rafraîchissement adaptatif est de 120 Hz. Amoled oblige, l’écran bénéficie d’un contraste infini et d’une excellente luminosité.

D’un point de vue esthétique, le Galaxy S22 est un très bel appareil dont les tranches et les coins sont légèrement arrondis. Il se décline en cinq coloris, à savoir le rose, le blanc, le noir, le vert et le violet.

Un bel écran AMOLED // Source : Samsung Newsroom

Smartphone haut de gamme oblige, la fiche technique du Galaxy S22 assure de bonnes performances. Sa puce Exynos 2200, ses 8 Go de RAM et sa mémoire interne de 128 Go lui permettent de faire tourner tous les jeux 3D dans des conditions idéales. Ses caméras de 50 mégapixels, de 12 mégapixels pour le grand-angle et de 10 mégapixels pour le téléobjectif capturent de beaux clichés, sublimées par les nombreux modes photo du S22.

S’il est pris avec un forfait Sensation 170 Go, le Samsung Galaxy S22 tombe à 149 euros (+ 8 €/mois pendant 2 ans) grâce à la remise immédiate de 150 euros. Mais il est en plus possible de faire baisser le prix de 100 euros supplémentaires via cette offre de remboursement, et même de faire tomber le tarif du Samsung Galaxy S22 à 1 euro avec la reprise de votre ancien smartphone.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 à 1 euro (+ 8 €/mois pendant 24 mois)

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est un smartphone à la fois compact et immense. Comment ? En bénéficiant tout simplement d’un écran pliable. Fermé, il se glisse dans les petites poches très facilement. Ouvert, il déploie une dalle de 6,7 pouces. Celle-ci, forte de la technologie Dynamic AMOLED garantit un superbe affichage grâce à sa définition FHD+ et son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Un second écran de 1,9 pouce habille la coque externe. Il permet, à l’aide de nombreux widgets, d’accéder à plusieurs informations sans avoir à ouvrir votre smartphone. Cette nouvelle génération améliore la prise en main grâce à une charnière moins proéminente. Malgré sa petite taille, le Galaxy Z Flip 4 est résistant, aux micro-rayures, notamment avec son écran en verre Gorilla Glass. La pluie ne lui fait pas peur puisqu’il est certifié IPX8.

Le Samsung Galaxy Z Flip4. // Source : Samsung

L’écran pliable n’est bien entendu pas la seule force du Galaxy Z Flip 4 : il peut également compter sur une fiche technique solide. On pense au puissant processeur Snapdragon 8+ Gen 1, aux 8 Go de RAM et aux 128 Go de stockage qui le composent. Enfin, il s’appuie sur une batterie de 3 700 mAh qui lui permet d’être plus endurant que son aîné.

À l’instar du Samsung Galaxy S22, le Galaxy Z Flip 4 voit son prix fondre s’il accompagne un forfait Sensation 170 Go. En cumulant la remise immédiate de 150 euros, le remboursement après achat de 100 euros supplémentaires et les 70 euros de bonus de reprise accompagnant le montant de votre ancien téléphone, le Z Flip 4 passe à 1 euro (+ 8 €/mois pendant 24 mois).

Le Pixel 6a à 1 euro (+3 €/mois pendant 24 mois)

Celles et ceux à la recherche d’un smartphone qui met l’accent sur la photo à petit prix peuvent se tourner sans hésitation vers le Google Pixel 6a. Sur ce segment de prix, ce smartphone est le champion incontesté du cliché. Il embarque un capteur principal de 12,2 mégapixels et un second pour l’ultra grand-angle de 12 mégapixels.

La maîtrise logicielle de Google s’ajoute à cette configuration, raison pour laquelle la qualité des clichés est au rendez-vous. Et ce de jour comme de nuit. On pense notamment aux fonctionnalités pratiques qui permettent d’effacer des éléments en arrière-plan ou encore de déflouter les visages en mouvement. Même la vidéo 4K ne pose aucun problème au Pixel 6a.

Google Pixel 6a // Source : Louise Audry pour Numerama

Pour le reste, vous êtes face à un smartphone compact de 6,1 pouces. Sa dalle OLED bénéficie d’une définition Full HD+. Sous le capot, on retrouve la puce Google Tensor, dont la puissance est un atout pour la photo. Nativement sous Android 13, le Pixel 6a assure une excellente expérience utilisateur, notamment grâce à sa myriade d’options de personnalisation.

Le Pixel 6a est désormais proposé à 1 euro (+ 3 €/mois pendant 24 mois) chez Bouygues Telecom s’il est pris avec un forfait Sensation 170 Go. Là encore, il faut compter sur la remise immédiate de 150 euros, l’ODR de 100 euros et la reprise de votre ancien smartphone.

