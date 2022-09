Amazon a dévoilé plusieurs produits au cours d’une conférence diffusée le 28 septembre. On retiendra notamment une nouvelle télévision pourvue de la technologie QLED.

Le saviez-vous ? Amazon vend ses propres télévisions, qui lui permettent d’offrir son écosystème centré sur Alexa depuis un objet très utilisé au quotidien. Pour sa première génération, la multinationale avait opté pour une fiche technique modeste afin de maintenir un tarif très bas. Pour son nouveau modèle, dévoilé pendant une conférence diffusée le 28 septembre, Amazon passe la vitesse supérieure avec la technologie QLED.

Avec son téléviseur 4K UHD baptisé Fire TV Omni QLED, Amazon veut améliorer l’expérience de visionnage, ce qui fait sens quand on sait que sa plateforme Prime Video diffuse désormais Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir — une série très bien produite qui mérite une belle image. Le téléviseur est d’ailleurs proposée en deux tailles très grandes pour une immersion accrue : 65 pouces (165 centimètres) et 75 pouces (190 centimètres).

Télévision Amazon Fire TV Omni QLED // Source : Amazon

La technologie QLED investit la nouvelle TV d’Amazon

La technologie QLED n’est pas du tout inédite sur le marché des téléviseurs. Elle est particulièrement développée par Samsung, qui en a fait un concurrent pour les références OLED. Le QLED est une évolution du LCD : elle repose sur une couche de nanocristaux liquides pensés pour renforcer les contrastes, améliorer les couleurs et proposer de meilleurs angles de vue. Pour le rétroéclairage, le Fire TV Omni QLED s’appuie sur des zones contrôlées de manière indépendante pour offrir des noirs plus profonds (jusque 96, précise la multinationale). Attention, ils ne seront pas au niveau de ceux d’un spécimen OLED, quel qu’il soit (surtout avec un si faible nombre de zones).

À cette base, Amazon ajoute un capteur de luminosité pour que l’image puisse s’adapter, sans aucun réglage, aux conditions d’éclairage de la pièce. Il est compatible avec les formats Dolby Vision IQ et HDR10 Plus Adaptative, pour un spectacle HDR normalement plus précis. On retrouve aussi un capteur de présence, qui éteindra automatiquement la télévision si personne ne se trouve à proximité.

Alexa est bien évidemment au cœur de cette Fire TV Omni QLED, avec un portail d’applications complets. Outre les plateformes de streaming attendues, les utilisatrices et les utilisateurs auront accès à des widgets (exemples : météo, agenda…). Et, à la manière des téléviseurs Samsung, il y aura un mode Ambient Experience chargé d’habiller la pièce en affichant des œuvres d’art ou ces fameux widgets. Tout sera personnalisable et pilotable à la voix, par l’intermédiaire de microphones qui pourront être désactivés.

En revanche, cette Fire TV Omni QLED ne sera peut-être pas conseillée pour une utilisation gaming soutenue en raison de son panneau limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. C’est étrange dans le sens où l’un des quatre ports HDMI est bien 2.1, et compatible avec des technologies importantes pour la Xbox Series X et la PS5 (comme le VRR). Amazon loupe l’occasion d’être un peu plus une référence.

Télévision Amazon Fire TV Omni QLED // Source : Amazon

Quid d’une sortie en France ?

Pour le moment, Amazon n’a annoncé cette Fire TV Omni QLED que pour les marchés nord-américains, à des tarifs très attractifs au regard des prestations annoncées (800 et 1 100 dollars). Les premiers modèles n’étant pas sortis en France, on peut craindre de ne pas être concernés. On rappellera toutefois qu’Amazon avait attendu la deuxième génération de ses écouteurs Echo Buds pour les commercialiser en France. L’espoir reste donc permis.