Tout juste dévoilé, le Xiaomi 12T Pro vient rejoindre le club très fermé des smartphones équipés d’un capteur photo 200 mégapixels. Une annonce certes impressionnante, mais qui questionne : à quoi diable peut bien servir un aussi gros capteur ?

C’est à l’occasion de sa conférence dédiée au marché global que Xiaomi a présenté les deux nouvelles versions de son Xiaomi 12 avec le 12T et le 12T Pro. Des appareils plutôt haut de gamme, qui se démarquent grâce à une fiche technique orientée vers la puissance et un design plutôt agréable à l’œil qui leur permet de lorgner sévèrement du côté des smartphones premium. Xiaomi à d’ailleurs d’ores et déjà lancé les précommandes pour ses deux smartphones, et vous offre une Redmi Tab si vous vous laissez tenter avant le 13 octobre prochain.

Le Xiaomi 12T Pro, la version plus haut de gamme des deux, possède un atout supplémentaire sous la forme d’un bloc photo très complet porté par un capteur principal culminant à 200 mégapixels. Encore rare parmi les smartphones actuels, ce type de capteur XXL est considéré par Xiaomi comme le véritable point fort de ses nouveaux appareils. Mais à quoi sert réellement un capteur de cette taille ?

le Xiaomi 12T dans sa version 8+256 Go est actuellement proposé pour 649 euros ;

le Xiaomi 12T Pro dans sa version 8+256 Go est lui mis en vente pour 799 euros.

Un capteur photo 200 mégapixels, à quoi ça sert concrètement ?

La réponse la plus simple (voire simpliste) à cette question consiste à dire que ce capteur permet de prendre de plus jolies photos et vidéos que la très grande majorité des autres smartphones, y compris les photophones les plus évolués du marché.

Avec ce capteur 200 mégapixels, le Xiaomi 12T Pro est capable de prendre des clichés comportant beaucoup plus d’informations lumineuses que la moyenne, ce qui donne donc des photos ou des vidéos nettes et précises, avec un niveau de détail plus élevé. De quoi permettre à Xiaomi de proposer des fonctionnalités photos avancées que l’on ne trouve pas forcément ailleurs.

Xiaomi exploite les propriétés du capteur 200 mégapixels à fond avec le mode ProCut qui permet de cropper dans une image sans aucune déperdition du niveau de détail. Cette fonctionnalité suppléée par le machine learning permet aussi, pour chaque photo prise, d’obtenir une composition formée de 5 clichés à la composition idéale, mettant en avant les points forts de l’image de base.

Le mode ProCut permet récupérer 5 images au sein de chaque photo prises avec le capteur 200 mégapixels // Source : Xiaomi

Mais ce n’est pas là le seul avantage d’un tel capteur. Grâce à la combinaison de la technologie du Pixel Binning, qui permet ici de fusionner 16 pixels en un seul, d’un jeu de lentille 8P et du mode nuit de Xiaomi, les photos prises en basses luminosités (y compris de nuit), s’avèrent parfaitement claires.

Capable de capturer des vidéos en 8K, le Xiaomi 12T Pro s’appuie sur son capteur 200 mégapixels pour offrir une mise au point réactive en toute circonstance. Avec l’appui de la partie logicielle développée par Xiaomi, ce smartphone est capable de suivre aisément le sujet de la vidéo (humain, chien ou chat) pendant toute la durée du film, sans perdre la mise au point.

Xiaomi 12T Pro : une fiche technique solide pour supporter la partie photo

Afin de tirer pleinement parti des possibilités offertes par son bloc photo musclé, Xiaomi n’a pas lésiné sur la fiche technique de son 12T Pro. Le Snapdragon 8+ Gen 1 que l’on trouve là assure le gros du travail et promet une expérience fluide quelle que soit l’utilisation.

Ce SoC fait des merveilles au niveau de la gestion de la chaleur, ce qui a un impact direct sur l’autonomie. Couplé à une batterie de 5 000 mAh et à la charge rapide HyperCharge 120W, il permet à ce 12T Pro de se recharger en moins de 20 minutes et tenir un peu plus de 13 heures avec l’écran allumé en permanence.

Xiaomi 12T Pro // Source : Xiaomi

Xiaomi a aussi doté son 12T Pro d’un écran à la hauteur. En l’occurrence, c’est une dalle CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces que l’on retrouve ici. 68 milliards de couleurs, 1220p, 120 Hz adaptatif, HDR : rien n’a été laissé au hasard pour accompagner le capteur 200 mégapixels, et mettre en valeur les photos et vidéos qu’il capture.

Quelles sont les offres de précommandes des Xiaomi 12T et 12T Pro ?

Annoncés pour la fin du mois, les nouveaux Xiaomi 12T et 12T Pro bénéficient actuellement d’une offre de précommande particulièrement intéressante, puisque le constructeur a décidé de vous offrir une tablette. Si vous vous laissez tenter par l’un ou l’autre de ces smartphones, vous obtiendrez gratuitement une Xiaomi Redmi Pad flambant neuve.

Cette tablette, qui a été annoncée en même temps que les Xiaomi 12T et 12T Pro, s’articule autour d’une dalle LCD de 10,61 pouces, disposant d’une définition de 1 200 par 2 000 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Petit plus, ses quatre haut-parleurs la rendent compatible avec la norme Dolby Atmos pour une expérience audiovisuelle de qualité. Dans ses entrailles, on peut découvrir un SoC MediaTek Helio G99 et une batterie de 8 000 mAh compatible avec une charge rapide 18W.

Xiaomi Redmi Pad // Source : Xiaomi

Une fiche technique particulièrement honnête pour cette tablette, qui se paie aussi le luxe de proposer un design franchement agréable à l’œil. Si vous souhaitez bénéficier de cette offre et obtenir votre Redmi Pad gratuitement, sachez que les précommandes pour les nouveaux smartphones Xiaomi sont ouvertes jusqu’au 13 octobre prochain :

