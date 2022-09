[Deal du jour] Vous avez encore jusqu’à demain, le 20 septembre 2022, pour profiter de l’excellente offre mobile de l’opérateur Cdiscount. Quatre forfaits mobiles tous plus intéressants les uns que les autres, du forfait 30 Go à 6,99 € par mois au forfait 100 Go à 10,99 € par mois.