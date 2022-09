Fort de son expérience dans l’électroménager, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises, Midea est parvenu à se faire une place de choix sur le marché des aspirateurs-robots. Des machines performantes comme le Midea S8+ qui ont en plus la force d’être en promotion actuellement.

Si le monde des aspirateurs robots semble se diviser entre quelques appareils emblématiques, des constructeurs plus discrets bousculent les lignes avec d’excellentes alternatives. Midea est de ceux-là.

Spécialisé dans la conception de climatiseurs et de petits et gros électroménagers, le fabricant chinois s’est naturellement tourné vers l’univers des aspirateurs autonomes. Des appareils qui embarquent tout ce qu’on attend d’un bon aspirateur en 2022, même à un prix réduit.

Le Midea S8+ à 385,99 euros

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Midea S8+ se place aisément parmi les aspirateurs haut de gamme. À commencer par son équipement.

Une brosse cylindrique avec les poils en « V » s’occupe du gros de la poussière, des petits débris ou des cheveux. Pour nettoyer une surface plus large, il compte aussi sur deux balais rotatifs situés de chaque côté de l’appareil qui se chargent de rabattre la poussière vers la brosse principale. Sans oublier la puissance d’aspiration qui culmine à 4 000 Pa. Une serpillère intégrée s’occupe de nettoyer les taches au sol. Elle est efficace, puisqu’elle vibre 500 fois par minute, ce qui permet de venir à bout des marques les plus tenaces.

Une station autonome efficace // Source : Midea

L’autonomie n’est pas en reste. Le Midea S8+ s’appuie sur une batterie de 5 200 mAh qui lui permet de tenir 150 minutes avant de se diriger vers sa station de recharge. Celle-ci lui permet aussi de vider son bac à poussière pour une contenance maximale de 200 mL. Une telle capacité vous évite de devoir vider votre aspirateur tous les quatre matins.

Enfin, un laser haute précision LDS s’attele à cartographier en 3D la zone de passage. Le Midea S8+ peut choisir lui-même les meilleures trajectoires pour le ménage. Bien sûr, vous pouvez aussi le contrôler depuis l’application dédiée, ou via votre voix grâce à sa compatibilité avec Google Assistant et Alexa.

Loin des 1 000 euros affichés habituellement, le Midea S8+ dégringole à 385,99 euros chez AliExpress. Et ce, en comptant la station d’accueil.

Le Midea M7 Pro à 229,99 euros

Celles et ceux à la recherche d’un aspirateur robot polyvalent ET abordable seraient bien inspirés de s’intéresser au Midea M7 Pro. Non content d’aspirer la poussière (c’est le minimum qu’on lui demande), le Midea M7 Pro en profite également pour passer la serpillière afin de nettoyer le sol en profondeur. Surtout que celle-ci vibre 500 fois par minute (à l’instar de celle du Midea S8+) pour supprimer les tâches plutôt que simplement les frotter. Mieux, son réservoir d’eau conséquent lui permet de nettoyer une surface allant jusqu’à 220 m².

Pendant ce temps, sa brosse en V et ses deux balais rotatifs latéraux se chargent de la poussière et des petits débris. Le Midea M7 Pro ne manque pas de souffle grâce à son aspiration de 4 000 Pa. Son système de filtres lui permet de purifier l’air et empêche les poussières de se disperser lors de son passage.

La polyvalence comme maître-mot // Source : Midea

Pour se déplacer, le Midea M7 Pro s’appuie sur de nombreux capteurs laser qui dressent une carte virtuelle de votre logement. Des capteurs anti-collision et anti-chute sont également présents pour assurer une navigation sans risque. Il peut même détecter le type de sol, afin d’ajuster la pression de sa serpillière. Là encore, l’application dédiée Midea vous permet de contrôler le comportement de l’aspirateur. Vous pouvez programmer des routines, lui interdire des zones particulières et vérifier son itinéraire. Enfin, le Midea M7 Pro est compatible avec les assistants vocaux Google et Alexa.

Pour la rentrée, AliExpress vous permet d’économiser 61% sur le prix du Midea M7 Pro, qui passe à 229,99 euros.

Le Midea M7 à 199 euros

Le Midea M7 est la version classique du M7 Pro. Mais ne vous fiez pas à l’absence de la mention « Pro », le Midea M7 reste un aspirateur performant. Il embarque un équipement similaire, avec une brosse en V, dont la hauteur varie en fonction du type de sol, et deux brosses latérales. Une serpillière est également de la partie, bien que celle-ci ne vibre pas. Au niveau de l’aspiration, le Midea M7 profite d’une puissance de 4 000 Pa. Autant dire qu’il ne devrait laisser aucune trace après son passage.

Pour ce qui est de l’autonomie, il peut effectuer une session de ménage de 150 minutes sans s’arrêter, grâce à sa batterie de 5 200 mAh. Étant un aspirateur autonome, le Midea M7 se déplace tout seul dans votre domicile. De nombreux capteurs de proximité et de chute se chargent de la navigation, tandis qu’un capteur LiDAR cartographie le terrain et détecte les obstacles.

Le meilleur à petit prix // Source : Midea

Bien sûr, vous pouvez garder la main sur les sessions de ménage à l’aide de l’application Midea. Celle-ci vous permet de gérer de nombreuses options, de planifier les routines de passage ou exclure de zones. Enfin, à l’instar de Midea M7 Pro, le Midea M7 « classique » est compatible avec l’assistant Google ou Alexa. Vous pourrez donc l’intégrer à votre domotique et le contrôler à l’aide de la voix.

S’il affiche en temps normal un prix de 530 euros, le Midea M7 bénéficie d’une remise de plus de 60 % chez AliExpress, ce qui fait tomber son prix à 199,99 euros.