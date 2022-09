C’était le logiciel star en 2000 pour écouter de la musique : Winamp. Aujourd’hui, il tente de revenir. L’occasion de revenir sur l’origine de son nom.

C’était probablement votre lecteur audio préféré dans les années 2000, lorsque vous écoutiez des MP3. Mais si, souvenez-vous ! Il s’agissait des fichiers les plus populaires pour la musique et on allait les récupérer sur Napster, KazAa ou eMule les plateformes légales de téléchargement. Winamp, après des années d’absence, signe son grand retour.

Né en 1997, Winamp est vraiment le témoin d’une époque. Un peu comme l’ont été des logiciels, des services et des expressions comme Caramail, MSN Messenger, « ASV » et « wizz ». Développé par Justin Frankel et Dmitry Boldyrev, via leur société Nullsoft, Winamp est racheté deux ans plus tard par AOL. Il n’était qu’en version 2, mais déjà utilisé très largement sur le net.

Mais l’éclat de Winamp a fini par pâlir au cours de la décennie 2000. Une raison parmi d’autres : l’émergence du streaming musical via des plateformes dédiées, comme Deezer et Spotify, qui proposent leur propre solution logicielle d’écoute — sur l’ordinateur et sur mobile, avec des applications. Ce virage du smartphone, Winamp l’a quelque peu manqué.

Le lecteur Winamp, avec un habillage visuel basique. // Source : Capture d’écran

Un mot-valise entre Windows et un outil de décodage de MP3

Le retour de Winamp dans l’actualité, avec la sortie d’une nouvelle version, offre une bonne occasion de poser la question que vous avez peut-être déjà eue en tête : mais pourquoi diable Winamp s’appelle Winamp ? Les éléments disponibles sur le net indiquent qu’il s’agit en fait d’un assemblage entre Windows (« Win ») et « Advanced Multimedia Products » (« AMP »).

Ce mélange s’explique par le fait que Winamp est un logiciel qui a été développé avant tout pour le système d’exploitation Windows — comme… Windows XP, un OS aujourd’hui très largement obsolète, dont le support a pris fin en 2014. Quant à AMP, cela fait référence à un outil servant à décoder les fichiers MP3, qui été mis au point par Tomislav Uzelac.